31 Mart 2021, Çarşamba
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Bursa'da 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

'da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan A.G. (37) ve M.E.B. (31) suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, heykel 'ne teslim edildi.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Bursa'da 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle birlikte dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel ise, Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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