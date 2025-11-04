Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim antrenmana çıkamadı
Süper Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Galatasaray ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, kaleci Andre Onana'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da Onana şoku yaşanıyor.
Bordo mavililere geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan ve takımda önemli bir rolü olan yıldız kaleci ayak bilediğindeki sıkıntı nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
