Trabzonspor’da sakatlık şoku! Yıldız isim antrenmana çıkamadı

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da Onana şoku yaşanıyor.

Bordo mavililere geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan ve takımda önemli bir rolü olan yıldız kaleci ayak bilediğindeki sıkıntı nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.