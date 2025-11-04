04 Kasım 2025, Salı
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim antrenmana çıkamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 15:30
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Yıldız isim antrenmana çıkamadı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Galatasaray ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, kaleci Andre Onana'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da Onana şoku yaşanıyor.

Bordo mavililere geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan ve takımda önemli bir rolü olan yıldız kaleci ayak bilediğindeki sıkıntı nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Kamerunlu kalecinin durumu belirsizliğini koruyor. Trabzonspor ligin 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim antrenmana çıkamadı
