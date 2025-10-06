Süper Lig’in zirvesinde Onuachu var! Trabzonspor’u sırtladı

Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahı Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık bölümünde attığı 6 golle hem bordo-mavili takımı sırtladı hem de gol krallığında zirveye yerleşti.



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle serisini sürdürdü. Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Nijeryalı forvet, bu süreçte 4 gole imza attı.



AYNI BAŞLANGICI TEKRARLADI

İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.