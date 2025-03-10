Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.

Güneş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.