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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 16:14 Güncelleme: 10.03.2025 16:30
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Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?

Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Şenol Güneş ile bir araya gelen bordo-mavili yönetim kararını verdi. Buna göre tecrübeli hocayla yolların ayrıldığı açıklandı. Peki, yeni hoca kim olacak? Listede iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.

Güneş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.

Şenol Güneş | Fotoğraf: AAŞenol Güneş | Fotoğraf: AA

Antrenmana yardımcı hocalar Hüseyin Çimşir ile Şeref Çiçek çıkacak. Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.

Görüntü: BeinsportGörüntü: Beinsport

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının veda etmesi durumunda Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.

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Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak? Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak? Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?
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