Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?
Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Şenol Güneş ile bir araya gelen bordo-mavili yönetim kararını verdi. Buna göre tecrübeli hocayla yolların ayrıldığı açıklandı. Peki, yeni hoca kim olacak? Listede iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.
Güneş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.
Antrenmana yardımcı hocalar Hüseyin Çimşir ile Şeref Çiçek çıkacak. Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi nedir? İşte önemi ve faziletleri...
- Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?
- Cadılık eğitimi nedir, neleri kapsar? Witchcraft ne demek, kimler bu işi yapar?
- 51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…
- Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...
- Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var?
- Death Stranding 2 yeni fragmanı yayınlandı! Death Stranding 2 ne zaman çıkacak, fiyatı kaç TL olacak?
- Engelli öğretmen ataması başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi 2025
- İstanbul’da bahar esintisi: Sıcaklıklar 12 dereceyi aşacak! 10 Mart Meteoroloji hava durumu
- OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Kişilik testi: Çantanızı taşıma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor
- Mışıl mışıl uykunun sırrı ortaya çıktı! Bu 3 bitkiden birini odanıza koymanız yeterli