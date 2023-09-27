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Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığını bildirdi.

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