Kayseri'de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ev sahibi takımı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk 10 haftasında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 11. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Kayserispor ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta, rakibini 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI
Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.
Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2
81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2
90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.
Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
