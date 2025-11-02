02 Kasım 2025, Pazar
Haberler Kayserispor Haberleri Kayseri'de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU

Kayseri'de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.11.2025 19:28
ABONE OL
Kayseri’de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ev sahibi takımı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk 10 haftasında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 11. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Kayserispor ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta, rakibini 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla aldı. (A Haber arşiv)Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla aldı. (A Haber arşiv)

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI
Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla aldı. (A Haber arşiv)Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla aldı. (A Haber arşiv)

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2

81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2

90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU Kayseri’de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU Kayseri’de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör