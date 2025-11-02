Kayseri’de gol düellosu! Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla aldı. (A Haber arşiv)



İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI

Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.



Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.