Gaziantep FK’da yaprak dökümü! Burak Yılmaz’dan istifa kararı

V Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı (AA)

"RİZE VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARININ ARDINDAN BEN BURADA OLMAYACAĞIM"

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

