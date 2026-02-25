Osimhen'den Okan Buruk'a övgü dolu sözler: "Çalıştığım en iyi teknik direktör"

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM" Victor Osimhen, her zaman kendisini ve takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Kendisini en çok eleştiren oyunculardan bir tanesiyim. Bugüne kadar da eleştiriyle birlikte yaşamayı öğrendim diyebilirim. Tabii ki başarısız olduğum zaman, sinirlendiğimde düştüğüm anlar oluyor. Bu çok normal diye düşünüyorum; ancak kariyerimde birçok farklı oyuncuyla birlikte oynama şansı yakaladım. Ben her zaman hem kendimi hem takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Bunu en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorum ve onlara söylediğim şeyleri aynı zamanda örnek olarak sahada göstermeye çalışıyorum. Örneğin, bir pozisyonda topu kaptırdığımızda geriye koşup defansa destek olunmasını söylüyorsam, bunu sadece söylemekle kalmam, kendim yaparak da göstermem gerekir. Onlara örnek olmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim düşünceme göre yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir; çok çalışmanız gerekir. Ben de bunun için çok çalışıyorum, takıma yardımcı olmaya, destek olmaya ve katkıda bulunmaya çalışıyorum. Açık konuşacağım; ben kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybettiğimiz ya da sahada yapmak istediklerimizi gerçekleştiremediğimiz her maçtan sonra üzülüyorum ve etkileniyorum. Eğer kazanma fırsatı varsa ve buna katkı sağlayabileceksem bunu her zaman değerlendirmek isterim. Soyunma odasında birçok takım arkadaşım motivasyon için bana gelir. Lemina, Torreira, Abdülkerim Onları motive ettiğim zamanlar oldu. Özellikle son birkaç maçta bu konuda takım arkadaşlarıma en iyi şekilde destek olmaya çalıştım. Bu süreçte el ele yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray benim çok sevdiğim bir kulüp ve kariyerimin burada olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hem kulüp hem de oyuncular olarak elimden gelen en büyük çabayı ve motivasyonu sahada göstermeye çalışıyorum. Kulübün hedefi her zaman en yükseğe ulaşmaktır ve biz de bu formayı terleten oyuncular olarak bu hedef doğrultusunda mücadele ediyoruz."

"JUVENTUS GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA ŞU ANDA PARÇASI OLDUĞUM KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM" Osimhen, yarın oynacakları İtalyan ekibine dair ise, "Juventus dünya tarihinin en önemli takımlarından biri. Çok üst seviyelerde futbol oynamış ve birçok efsane oyuncuyla birlikte sahaya çıkmış biri olarak bunu söyleyebilirim. Galatasaray devreye girmeden önce belki buraya gelme ihtimalim olabilirdi; ancak şu anda bulunduğum yer benim için çok önemli. Eğer bir gün İtalya'da oynama fırsatım olursa bundan büyük mutluluk duyarım; Juventus gerçekten çok büyük bir kulüp ve birçok oyuncunun oynamak isteyeceği bir takım. Ama şu anda parçası olduğum kulübü çok seviyorum, burada çok mutluyum ve kalpten bağlı olduğum Galatasaray için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olacağını kimse bilemez; fakat bugün için tek odak noktam burası" şeklinde konuştu.