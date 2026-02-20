Galatasaray’ın yıldız oyuncusundan kötü haber! Kamp kadrosuna alınmadı
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi.
Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina