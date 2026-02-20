Galatasaray’ın yıldız oyuncusundan kötü haber! Kamp kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi.