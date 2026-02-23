CANLI YAYIN
Juventus'ta Kenan Yıldız depremi! Galatasaray maçı öncesi İtalyan devinde büyük şok

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Juventus'ta moraller altüst oldu. Dev rövanş öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan milli gururumuz Kenan Yıldız'ın durumu belirsizliğini korurken, İtalyan ekibinde tüm planlar değişti. Genç yıldızın kritik maçta forma giyip giymeyeceği Torino ekibinde büyük bir merak konusu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, dev eşleşmede rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçerken, Juventusu'u zora sokabilecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

LİGDE DE KAYBETTİ

Kötü gidişata dur diyemeyen Çizme ekibi, Serie A'nın 26. haftasında, evinde Como'ya 2-0 mağlup oldu.

KENAN YILDIZ ŞOKU

Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında kenara geldi.

Mücadelenin ardından konuşan Luciano Spalletti, genç yıldızın küçük bir sakatlık yaşadığını ve durumunu kontrol edeceklerini ifade etti.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız." sözlerini sarf etti.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Öte yandan La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği antrenmana çıkmadı. 20 yaşındaki kanat forvetin tedbir amaçlı dinlendirildiği aktarıldı.

Kenan Yıldız'ın sol baldırından bir sorun yaşadığı ve durumunun yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

OYNAMA İHTİMALİ VAR

Genç futbolcunun sakatlığıyla ilgili herhangi bir teste girmediği de kaydedildi.

Yapılan haberde Kenan Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 35 müsabakada sahaya çıktı.

Kenan Yıldız, söz konusu maçlarda 9 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 75 milyon Euro olan milli futbolcunun kulübüyle kontratı 2030 yılında son bulacak.

