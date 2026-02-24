Galatasaray’da Juventus mesaisi: Okan Buruk’un rövanş kadrosu netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın İtalya’da Juventus’a konuk olacak. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda tur atlayacak; iki farklı yenilgide ise son 16’ya kalacaklar. Üç farklı mağlubiyet karşılaşmayı uzatırken, dört veya daha farklı yenilgi Juventus’a avantaj sağlayacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirledi.