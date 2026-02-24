CANLI YAYIN

Galatasaray’da Juventus mesaisi: Okan Buruk’un rövanş kadrosu netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın İtalya’da Juventus’a konuk olacak. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda tur atlayacak; iki farklı yenilgide ise son 16’ya kalacaklar. Üç farklı mağlubiyet karşılaşmayı uzatırken, dört veya daha farklı yenilgi Juventus’a avantaj sağlayacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda turu geçecek. İki farklı mağlubiyet de Galatasaray'ı son 16'ya taşıyacak. Üç farklı yenilgi karşılaşmayı uzatırken, dört veya daha farklı mağlubiyet Juventus'un avantajı olacak.

Karşılaşma, TSİ 23.00'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Son 16 turuna yükselmesi halinde Galatasaray, İngiliz ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

OKAN BURUK 11'İ BELİRLEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, rövanş öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. İlk maçtaki 11 büyük ölçüde korunurken, tek değişiklik olarak cezası sona eren Mario Lemina, Yunus Akgün'ün yerine sahada olacak.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Buna göre, tecrübeli teknik adam, ilk maçtaki 11'ini koruyacak ancak kadroda sadece tek bir değişiklik yapacak.

YUNUS YERİNE LEMINA

Takvim'de yer alan haber göre sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya, Yunus Akgün'ün yerine cezası tamamlanan Mario Lemina ile başlayacak.

SANE Mİ LANG MI?

Öte yandan Okan Buruk'un Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşadığı gelen haberler arasında.

Lang'ın formda olması, Sane'nin de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesi Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.

İŞTE ASLAN'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört futbolcu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

