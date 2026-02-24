Galatasaray’da Juventus mesaisi: Okan Buruk’un rövanş kadrosu netleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın İtalya’da Juventus’a konuk olacak. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda tur atlayacak; iki farklı yenilgide ise son 16’ya kalacaklar. Üç farklı mağlubiyet karşılaşmayı uzatırken, dört veya daha farklı yenilgi Juventus’a avantaj sağlayacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın Juventus ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması durumunda turu geçecek. İki farklı mağlubiyet de Galatasaray'ı son 16'ya taşıyacak. Üç farklı yenilgi karşılaşmayı uzatırken, dört veya daha farklı mağlubiyet Juventus'un avantajı olacak.
Karşılaşma, TSİ 23.00'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Son 16 turuna yükselmesi halinde Galatasaray, İngiliz ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.