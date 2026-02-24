Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor iddialarına yanıt | Osimhen için açıklama geldi

"OSIMHEN PARA İÇİN TAKIMINI SATTI" SÖYLEMLERİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Kavukcu, ödeme krizi iddialarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı:

"Galatasaray'ın Konya'da kaybettiği gece dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve sosyal medyada benim adımı kullanarak özellikle Fenerbahçeli hesaplar, Osimhen ile ilgili yalan haber ürettiler.

Güya Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği yönünde iddiaları, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi yaymaya çalıştılar.

Ben de bu hesaplara X'ten cevap verip, "Osimhen para için takımını sattı" şeklinde söylemde bulunduğumu yazmışlar. Ahlâksızca yapılan koskoca bir yalan, Osimhen kadar başınıza gol düşsün!" diye cevap yazdım ve hepsini avukata gönderdim.

Önceki gece GSYİAD'ın iftarında Osimhen ile ilgili benim üzerimden yapılan algı haberlerine bazı üyeler inanmış ki, 'Doğru mu?' diye sordular, hepsine attığım tweet'i gösterdim. Bu mesajın resmini çekenler de oldu.