Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor iddialarına yanıt | Osimhen için açıklama geldi
Galatasaray’da “maaşlar ödenmiyor” iddiaları gündeme gelirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen’e konuştu. Kavukcu, futbolculara ödeme yapılmadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Avrupa’daki kulüplerde ödemelerin genellikle 3 ay sonra yapıldığını, Galatasaray’da ise maaşların daha erken ödendiğini belirtti. Kavukcu ayrıca sosyal medyada yayılan ve Victor Osimhen’in para nedeniyle takıma katılmadığı iddialarının da asılsız olduğunu vurguladı.
Son günlerde spor kamuoyu ve sosyal medyada gündem olan "Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor" haberlerine yönelik Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen'e konuştu.
"OSIMHEN PARA İÇİN TAKIMINI SATTI" SÖYLEMLERİ
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Kavukcu, ödeme krizi iddialarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı:
"Galatasaray'ın Konya'da kaybettiği gece dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve sosyal medyada benim adımı kullanarak özellikle Fenerbahçeli hesaplar, Osimhen ile ilgili yalan haber ürettiler.
Güya Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği yönünde iddiaları, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi yaymaya çalıştılar.
Ben de bu hesaplara X'ten cevap verip, "Osimhen para için takımını sattı" şeklinde söylemde bulunduğumu yazmışlar. Ahlâksızca yapılan koskoca bir yalan, Osimhen kadar başınıza gol düşsün!" diye cevap yazdım ve hepsini avukata gönderdim.
Önceki gece GSYİAD'ın iftarında Osimhen ile ilgili benim üzerimden yapılan algı haberlerine bazı üyeler inanmış ki, 'Doğru mu?' diye sordular, hepsine attığım tweet'i gösterdim. Bu mesajın resmini çekenler de oldu.
"ÖDEME YAPILMADIĞI KOCA BİR YALAN"
İftar sonrası G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir araya geldim. Ben de bir gazeteci hassasiyetiyle, "Ödemelerle ilgili bir sıkıntı var mı?' diye sordum.
Kavukcu şöyle cevap verdi: "G.Saray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık.
Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz. Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları G.Saray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak.
Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"