Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray Konya'da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti. 55 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda kalesinde gördüğü iki golle büyük şok yaşadı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. İşte mücadelede yaşananlar...

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcı hakemlikleri Furkan Ürün ve Samet Çavuş üstlendi.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 1

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Bu sonuçla lider Galatasaray 55 puanda kalırken, Konyaspor puanını 23'e yükseltti.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 2

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 3

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 4

(İKİNCİ YARI)

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 5

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi'nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 6

50. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konyaspor 33 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 7

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 8

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.

İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.

Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu - 9

TARAFTAR İLGİSİ

TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

