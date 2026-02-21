Galatasaray Konya’da puan kaybetti! Lider deplasmanda mağlup oldu

50. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı.