Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım: "Sizce hangisi ofsayt?"
Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderlik yolunda ağır yara aldığı gecede, Galatasaray cephesinden sosyal medyayı sallayan bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, tartışmalı hakem kararlarını ve iptal edilen golleri peş peşe paylaşarak, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." notunu paylaştı.
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftalara girilirken, Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele, konuk ekibin 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlık şoku yaşarken; Ederson ve Anderson Talisca'nın durumlarının ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı.
Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında takıldığı haftada puanları eşitleme fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.