Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım: "Sizce hangisi ofsayt?"

Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderlik yolunda ağır yara aldığı gecede, Galatasaray cephesinden sosyal medyayı sallayan bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, tartışmalı hakem kararlarını ve iptal edilen golleri peş peşe paylaşarak, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." notunu paylaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftalara girilirken, Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele, konuk ekibin 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlık şoku yaşarken; Ederson ve Anderson Talisca'nın durumlarının ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında takıldığı haftada puanları eşitleme fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.

GALATASARAY'DAN "HANGİSİ OFSAYT?" SALVOSU

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Konyaspor maçında iptal edilen gollerini ve ligdeki tartışmalı pozisyonları derleyen sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden "Hangisi ofsayt?" sorusunu yönelterek, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi 𝗼𝗳𝘀𝗮𝘆𝘁? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maçta 49. dakikada Lang'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Boey'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak golü bulmuştu. Ancak yapılan incelemelerin ardından gol iptal edildi ve karar, sarı-kırmızılı kulüp tarafından eleştirildi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasında bulunurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakem kararlarını eleştirerek sahada adalet duygusunun zedelendiğini savundu ve TFF ile Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.

