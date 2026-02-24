Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım: "Sizce hangisi ofsayt?"

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Konyaspor maçında iptal edilen gollerini ve ligdeki tartışmalı pozisyonları derleyen sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden "Hangisi ofsayt?" sorusunu yönelterek, " Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi 𝗼𝗳𝘀𝗮𝘆𝘁? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz. " mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maçta 49. dakikada Lang'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Boey'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak golü bulmuştu. Ancak yapılan incelemelerin ardından gol iptal edildi ve karar, sarı-kırmızılı kulüp tarafından eleştirildi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasında bulunurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakem kararlarını eleştirerek sahada adalet duygusunun zedelendiğini savundu ve TFF ile Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.