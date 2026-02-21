CANLI YAYIN

Galatasaray’ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi! Aslan’dan VAR tepkisi

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’ın 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık 3 dakika süren kontrolün ardından hakem Atilla Karaoğlan kararı değiştirirken, sarı-kırmızılılar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 49. dakikasında sarı-kırmızılı ekip gol sevinci yaşadı. Lang'ın pasında savunma arkasına sarkan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak ağlara gönderdi.

ASLAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Pozisyonun ardından Konyasporlu futbolcular hakeme itiraz etti. Kenar yönetiminden bir isim de tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi. Yaklaşık üç dakika süren incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Karar sonrası bu kez Galatasaray cephesinden itiraz yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VAR incelemesinin ardından verilen iptal kararına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" denildi.

