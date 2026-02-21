Galatasaray’ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi! Aslan’dan VAR tepkisi
Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’ın 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık 3 dakika süren kontrolün ardından hakem Atilla Karaoğlan kararı değiştirirken, sarı-kırmızılılar sosyal medyadan tepki gösterdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 49. dakikasında sarı-kırmızılı ekip gol sevinci yaşadı. Lang'ın pasında savunma arkasına sarkan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak ağlara gönderdi.
ASLAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Pozisyonun ardından Konyasporlu futbolcular hakeme itiraz etti. Kenar yönetiminden bir isim de tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.