Spalletti’den Galatasaray mesajı: “Zor bir maç olacak"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesi kararlı mesajlar verdi. “Geçmişi geride bıraktık, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Spalletti, Kenan Yıldız için “Yaşına rağmen gerçek bir lider” değerlendirmesinde bulundu. İtalyan teknik adam ayrıca ilk golün maçın kaderini değiştirebileceğini vurguladı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve oyuncusu Lloyd Kelly, Galatasaray'ı ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar: SPALLETTİ: LİDER ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR "Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Maçta olmak istiyor. Antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve 'Hocam hazırım oynamak istiyorum' dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu."

SPALLETTİ: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ "Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebilirim. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uyurken arkada kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden bize destek vereceğini düşünüyorum. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.