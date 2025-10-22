Devler Ligi’nde Cimbom rüzgarı! Galatasaray Bodo/Glimt’i 3 golle geçti | Ahaber.com.tr’nin sorusu gündem oldu

FOTOĞRAF (AA)

BARIŞ'A ISLIKLI TEPKİ

Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynadığı karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri, Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıkışı sırasında yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında kenara alınan milli futbolcu, bazı taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

RAMS Park tribünlerinin bir kısmı oyuncuya tepki gösterirken, diğer taraftarlar ise Barış Alper'i alkışlarla desteklemeye çalıştı.

CİMBOM'UN KALESİ RAMS PARK

Galatasaray taraftarı, Bodo/Glimt karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünler tamamen dolarken, sarı-kırmızılılar maç öncesinden itibaren coşkulu tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdi.

Tribünlerin enerjisi, sahadaki performansa da yansıyınca RAMS Park bir kez daha "Cim Bom'un kalesi" olduğunu gösterdi.

"TIKAÇ İŞE YARAMADI"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, maç değerlendirmelerinin ardından Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın yönelttiği soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Basın toplantısında söz alan Murat Akıncı, Knutsen'e şu soruyu yöneltti:

"Maçın zor geçeceğini ve rakibin sizi zorlayacağını söylemiştiniz. Nitekim Bodo/Glimt, Ali Sami Yen cehenneminden çıkamadı. Maç sırasında kulaklarınızda tıkaç vardı, bu konuda merak ediliyor: Tıkaç size yardımcı oldu mu?"

Knutsen, yoğun taraftar desteğinin yarattığı atmosferden etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok fazla ses vardı, tıkaç işe yaramadı. Bir süre sonra çıkardım, şu anda başım ağrıyor."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Okan Buruk, "İlk yarı, iki gol ve girdiğimiz pozisyonlar var. Genel olarak skoru arttırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları doğruydu. Top bizdeyken rahattık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. İkinci yarı biraz daha rakip topla oynadı. Riskler aldılar. 3-0 sonrası da yaptığımız değişikliklerle birlikte hem pozisyonlara girdik hem de rakibi savunmada doğru karşıladık. Gol yedik ama skoru arttıracak pozisyonlar geldi. Gol beklentisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atmak, ofansif anlamda iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Rakibimizin oyununu biliyorduk. Pasla çıkan bir takım olduğunu söylemiştik. Doğru baskılarla 3 gol attık. 2 pozisyonda da gole ulaşabilirdik. Güzel bir gece. Oyunun içinde taraftarımızla yaptığımız baskılar, top rakipteyken oluşturulan atmosfer inanılmazdı. Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarı çektik. Beraber savaştık, beraber savunma yaptık. Bugün burada olan muhteşem taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'İLK HEDEF GÖZTEPE MAÇI'

İlk hedeflerinin hafta sonunda oynayacakları Göztepe maçı olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maç bittikten sonra puan durumuna baktık. Kaçıncıyız görmek istedik. Maç kazandıktan sonra biraz psikolojik anlamda yükseltiyor. İlk hayalim Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarı yükselmek. İlk 8 olması gerekiyor. 3 maç oynadık. 5 maçımız daha var. Nereye gidebiliriz en yüksek hedefi koyarak başlamak gerekiyor. İlk 8 olmazsa, 16 içinde olmak. Ana amaç 24'e girmek. Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayal kurduk. Yönetim de bu hayali kurmasa bu değerli kadroyu oluşturmazdı. Taraftarımız da bu sene Avrupa dedi. Hem ligi doğru şekilde devam ediyoruz hem de Avrupa'da son iki maçımızda başarı yakaladık. İlk hedef ne derseniz Göztepe maçı. 2 zorlu maçımız var. Maç maç giderek Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'TARAFTARIMIZ OLMAZSA ANLAM KAZANMIYORUZ'

Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıkarken bazı taraftarların tepki göstermesi hakkında düşünceleri sorulan Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Çok küçük bir kesimden geldi. Barış önceki maçta 90 dakika mücadele etti. Liverpool maçında ortaya koyduğu futbolu görüyorsunuz. Galipken bunu yaşamak çok daha zor oluyor. Buna anlam vermek zor. Bunu yapan büyük bir kitle değil. 3-0 öndeyiz, bu oyuncular her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. İyi ya da kötü oynayabilirler. Bunları yaşamak üzen taraf. Asıl konuşacağımız taraf top bizdeyken nasıl bu mücadeleyi verdik, bunu yaratan Galatasaray taraftarı var. Azınlıktan çok, genel olarak stat atmosferini konuşmak lazım. Ufak tefek şeyler oluyor. Oyuncularımıza destek çıkması önemli. Biz onlarla anlam kazanıyoruz. Onlar olmasa anlam kazanmıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız gerekiyor."

'BÖYLE BİR ATMOSFERDE FUTBOL OYNAMAK BÜYÜK TECRÜBE'

Norveç basınından bir gazetecinin stat atmosferiyle ilgili gelen sorusu üzerine Okan Buruk, "Biz bir önceki maçta da bunu yaşamıştık. Liverpool maçında da buna benzer bir atmosfer yaşadık. Futbolun güzelliği, sadece Galatasaray için değil. Böyle bir atmosferi yaşayan Bodo/Glimt'li oyuncular için de güzel bir anı. Böyle bir atmosferde futbol oynamak büyük tecrübe. Her iki takım için çok güzel. Futbola bu açıdan bakmak lazım. Futbolun güzelliklerinden biri de böyle bir atmosferde deneyim yaşamak" sözlerini sarf etti.

"HER MAÇA ÜÇ PUAN HEDEFİYLE ÇIKIYORUZ"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, Ahaber.com.tr editörü Okan Beltek'in "Kuralar çekildiğinde ilk 8 ve ilk 24 için kaç puanın yeterli olacağını düşünüyordunuz? Şu anki tabloya baktığınızda bu beklentiniz değişti mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Okan Buruk soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

"Maçlardan önce de gördük ki özellikle bu üç maçlık süreçte, elit yani 1. torbadan gelen takımların galibiyet sayısı çok az. Bu tabloya baktığımızda puanlar biraz düşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ilk 24 sıralaması geçen yıla göre 1-2 puan daha düşük olabilir. İlk 8 ise biraz daha zorlaşabilir. Ancak biz maç maç düşünüp yolumuza devam edeceğiz, her karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkıyoruz."

FOTOĞRAF (Ahaber.com.tr)

NORVEÇLİ GAZETECİLER DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI

Maçı basın tribününden takip eden Norveçli gazeteciler, statta desibel ölçümü yaptı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARDAN FİLİSTİN PANKARTI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir mesaj geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Filistin halkına destek amacıyla özel bir koreografi sergiledi. Tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açılırken, üzerinde "Stop the Genocide (Soykırımı durdurun)" yazılı pankart dikkat çekti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

3. dakikada Bodo/Glimt kendi yarı sahasından çıkmak isterken Mario Lemina, orta sahada Berg'e yaptığı baskı sonucunda topun sahibi oldu. Lemina'nın bekletmeden pasını aktardığı Osimhen, sol taraftan ceza sahasında girer girmez çapraz pozisyondan yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un yerden ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Osimhen'in altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşunda kaleci Haikin iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada Bodo/Glimt'in savunmadan oyun kurmaya çalıştığı dakikalarda sol taraftaki Bjorkan'ın kalecisi Haikin'e çıkardığı geri pasta Victor Osimhen araya girdi. Ceza sahasında kaleci Haikin'i çalımlayan Osimhen, boş kaleye topu filelere gönderdi. 2-0

39. dakikada ceza yayı çizgisi üzerinde Sallai'ye yaptığı baskı sonucu Fet'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Hauge'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu sağına çekip Davinson'u çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43. dakikada Brusntad Fet'in kale karşısına alarak ceza yayı çizgisinin gerisinden sert şutunda kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Bodo/Glimt'in direkten dönen topu sonrası kontratağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan topla ilerleyen Leroy Sane'nin ceza sahası sağ içine doğru gönderdiği pasta Osimhen'in çapraz pozisyonda dar açıdan yerden şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.

60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.

75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.