"HER MAÇA ÜÇ PUAN HEDEFİYLE ÇIKIYORUZ"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.10.2025 00:54
Güncelleme:23.10.2025 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk etti. Liverpool galibiyetinin ardından moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada da etkili bir oyun ortaya koyarak taraftarlarını bir kez daha sevindirdi. Galatasaray, Osimhen’in (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahaber.com.tr editörü Okan Beltek’in sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Buruk, grup aşamasındaki puan durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Devler Ligi’nde dengelerin değiştiğini vurguladı.
