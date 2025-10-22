22 Ekim 2025, Çarşamba
"Tıkaç işe yaramadı"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırladı. Liverpool galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada da etkili bir performans ortaya koyarak taraftarlarını bir kez daha sevindirdi. Galatasaray, Osimhen’in (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup edip puanını 6’ya yükseltti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın yönelttiği soruya verdiği yanıtla gündem oldu.