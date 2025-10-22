Aslan yuvasında somon avında! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Norveç temsilcisi Bodo/Glimt

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11'ini kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Bodo/Glimt, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Norveç takımlarıyla 6 kez oynadı. Cimbom; Molde, Tromsö ve Rosenborg ile yaptığı müsabakaların 3'ünden galip ayrılırken, 2 kez yenildi ve 1 defa da berabere kaldı. Bodo/Glimt ise Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşırken, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

NORVEÇ LİGİ'NDE 2. SIRADA

Norveç Ligi'nde 1 maçı eksik olan Bodo/Glimt, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde son olarak Sarpsborg'u deplasmanda 5-2 yendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Norveç ekibi, Slavia Prag ile deplasmanda 2-2, evinde de Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.