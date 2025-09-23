Galatasaray Alanyaspor hazırlıklarını başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.