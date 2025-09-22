Cimbom'un bileği bükülmüyor! Aslan evinde Konyaspor'u 3 golle geçti
Süper Lig’de 6’ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti. Konuk Konyaspor ise 1 maç eksiğiyle 7 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan taraf konuk Konyaspor olsa da iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Konyaspor, 21'inci dakikada Muleka ile girdiği gol pozisyonunu değerlendiremezken, dönüşünde Galatasaray öne geçti.
22'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Deniz ayaklarıyla gole izin vermedi. Penaltı noktası yakınında topu alan Yunus Akgün, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Sarı-kırmızılılar, 45+1'inci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Barış'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Yunus Akgün, bekletmeden topukla sağ çaprazdaki Icardi'yi gördü. Arjantinli golcünün vuruşunda, Konyaspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 2-0.
İkinci yarının hemen başında Galatasaray, Yunus Akgün ve Sallai'nin uzaktan şutlarıyla etkili oldu. Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, başarılı kurtarışlarıyla rakiplerine izin vermedi. Sarı-kırmızılılar 63'üncü dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Kullanılan taç atışının ardından ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. 80'inci dakikada Tunahan'ın pasıyla topla buluşan Umut Nayır'ın şutunda top kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
GALATASARAY LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 14'E ÇIKARDI
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.
MAÇ SONU 3'LÜSÜ ROLAND SALLAİ VE UĞURCAN ÇAKIR'DAN
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini tribünlere giderek kutladı. Taraftarların isteğini kırmayan Macar futbolcu Roland Sallai ile kaleci Uğurcan Çakır, kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi. Uğurcan daha sonra Galatasaraylı taraftarların verdiği bayrağı aldı ve salladı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
38. dakikada Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.
45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta savunmadan da seken topu son anda kaleci Deniz Ertaş kornere çeldi.
64. dakikada Roland Sallai'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0
73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında topla buluşan Umut Nayir, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
