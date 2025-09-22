Cimbom’un bileği bükülmüyor! Aslan evinde Konyaspor’u 3 golle geçti

GALATASARAY LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 14'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

MAÇ SONU 3'LÜSÜ ROLAND SALLAİ VE UĞURCAN ÇAKIR'DAN

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini tribünlere giderek kutladı. Taraftarların isteğini kırmayan Macar futbolcu Roland Sallai ile kaleci Uğurcan Çakır, kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi. Uğurcan daha sonra Galatasaraylı taraftarların verdiği bayrağı aldı ve salladı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.