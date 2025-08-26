Galatasaray’ı şoke eden Cuesta gelişmesi! Transfer iptal oldu

Rus basını Cuesta'nın sağlık raporlarından şüphe duyulması nedeniyle transferin iptal olduğunu iddia etti. (A Haber arşiv)

Rus basınına göre Moskova'da birkaç gün kalan Cuesta'nın transferi, sağlık kontrollerinde şüphe duyulması üzerine iptal edildi. Bu kararın ardından 26 yaşındaki oyuncu için talip olan bir diğer kulüp Vasco da Gama'nın tekrar devreye girebileceği konuşuluyor.