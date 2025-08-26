Galatasaray'ı şoke eden Cuesta gelişmesi! Transfer iptal oldu
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın Rus ekibi Spartak Moskova'ya olan transferinin yattığı öğrenildi. Bu transfer karşılığında 6,5 + 2 milyon euro kazanması beklenen sarı-kırmızılı ekibin Cuesta'yı göndermek için başka yöntemler aradığı öğrenildi.
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile flaş bir gelişme yaşandı.
Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda 6.5 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar karşılığında sarı-kırmızılılarla anlaşan Spartak Moskova, transfer hakkında karar değiştirdi.
Rus basınına göre Moskova'da birkaç gün kalan Cuesta'nın transferi, sağlık kontrollerinde şüphe duyulması üzerine iptal edildi. Bu kararın ardından 26 yaşındaki oyuncu için talip olan bir diğer kulüp Vasco da Gama'nın tekrar devreye girebileceği konuşuluyor.
