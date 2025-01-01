Galatasaray’da gündem sağ bek transferi! İki isim listede...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da iki sürpriz isim öne çıktı. Sarı-kırmızılılar Coventry City'den 24 yaşındaki Milan Van Ewjik ve Nottingham Forest'te forma giyen 28 yaşındaki Ola Aina ile ilgileniyor.