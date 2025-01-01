Galatasaray'da gündem sağ bek transferi! İki isim listede...
Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Nottingham Forest'ten Ola Aina ve Coventry City'den Milan Van Ewijk'i listeye aldı. Aina, Premier Lig’de 19 maçta 2 gol atarken, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Van Ewijk ise Championship’te 26 maçta 1 gol, 1 asist yaptı ve sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da iki sürpriz isim öne çıktı. Sarı-kırmızılılar Coventry City'den 24 yaşındaki Milan Van Ewjik ve Nottingham Forest'te forma giyen 28 yaşındaki Ola Aina ile ilgileniyor.
PREMIER LİG'DE 19 MAÇ
İki sağ beki listeye dahil eden Galatasaray'da Ola Aina ismi bir adım önde duruyor. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Aina, bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıktı ve 2 gol attı.
OSIMHEN'LE BERABER OYNUYOR
Nottingham Forest'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ola Aina, Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'le beraber oynuyor. Ola Aina savunmada sol bek mevkiinde de forma giyebiliyor.
Öte yandan Aslan'ın listesindeki bir diğer sağ bek adayı Milan Van Ewijk ise Championship'te bu sezon 26 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun Coventry City ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
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