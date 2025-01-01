01 Ocak 2025, Çarşamba
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Galatasaray'da gündem sağ bek transferi! İki isim listede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 10:49 Güncelleme: 01.01.2025 10:52
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Galatasaray’da gündem sağ bek transferi! İki isim listede...

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Nottingham Forest'ten Ola Aina ve Coventry City'den Milan Van Ewijk'i listeye aldı. Aina, Premier Lig’de 19 maçta 2 gol atarken, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Van Ewijk ise Championship’te 26 maçta 1 gol, 1 asist yaptı ve sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da iki sürpriz isim öne çıktı. Sarı-kırmızılılar Coventry City'den 24 yaşındaki Milan Van Ewjik ve Nottingham Forest'te forma giyen 28 yaşındaki Ola Aina ile ilgileniyor.

Milan Van EwjikMilan Van Ewjik

PREMIER LİG'DE 19 MAÇ

İki sağ beki listeye dahil eden Galatasaray'da Ola Aina ismi bir adım önde duruyor. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Aina, bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

Ola Aina (AFP)Ola Aina (AFP)

OSIMHEN'LE BERABER OYNUYOR

Nottingham Forest'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ola Aina, Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'le beraber oynuyor. Ola Aina savunmada sol bek mevkiinde de forma giyebiliyor.

Öte yandan Aslan'ın listesindeki bir diğer sağ bek adayı Milan Van Ewijk ise Championship'te bu sezon 26 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun Coventry City ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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Galatasaray’da gündem sağ bek transferi! İki isim listede... Galatasaray’da gündem sağ bek transferi! İki isim listede... Galatasaray’da gündem sağ bek transferi! İki isim listede...
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