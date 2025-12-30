CHP ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayının perde arkası! O genç sadece A Haber’e anlattı!
Hacı Resul Düzgün isimli bir gencin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım günlerdir konuşuluyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün kendisine alkollü kullandığı araçla çarpıp sakat kalmasına neden olduğuna ilişkin suçlamasına, ne Tütüncü’den ne de CHP’den herhangi bir cevap gelmedi. Peki yaşananların perde arkası neydi? Ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki, polis tutanaklarından yargı sürecine kadar tüm belgelere ulaştı, alkollü kaza skandalının tüm boyutlarını aydınlattı. Bir bacağı sakat kalan genç ise tüm yaşadıklarını sadece ahaber.com.tr ile paylaştı.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ'TEN DESTEK: BİZ HER ZAMAN YANINDAYIZ
Ancak CHP'li ilçe başkanı Tütüncü'den de iddialarla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Aksine X sosyal medya hesabını korumaya aldı, vicdanları sızlatan olayla ilgili CHP'den de hiçbir tepki verilmedi. Binlerce destek mesajı alan Düzgün için özellikle AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in, sosyal medya hesabı X'ten "Biz her zaman yanındayız. Hukuki sürecin ve konunun takipçisi olacağım kardeşim." şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Bacağından olan Düzgün, yaşadıklarını bir video ile anlatarak CHP'li ilçe yöneticisi Tütüncü hakkında ağır iddialarda bulundu. Ataşehir Belediyesi'ne ait araçla kendisine çarptığını iddia ettiği Tütüncü'nün olay yerinden kaçtığını, bu nedenle de bacağından olduğunu söyleyen Düzgün, şahsın alkolden arınmak için 4 gün sonra teslim olduğunu ve 150 bin TL para cezası ödeyerek serbest kaldığını söyleyerek isyan etti.
Ahaber.com.tr, günlerdir konuşulan iddiaların peşine düştü, bir gencin bacağını kaybetmesine sebep olan süreci tüm belgeleriyle ortaya çıkardı. Buna göre, geçtiğimiz yıl Ataşehir Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olduğu öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, alkollü olduğu iddiasıyla belediyeye ait kiralık bir araçla ters şerit ihlali yaptı. Tütüncü, karşı şeritten gelen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hacı Resul Düzgün'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Düzgün, bir yandan bacağını kurtarmak için 8 (sekiz) adet cerrahi operasyon geçirirken, diğer yandan da mahkeme süreciyle uğraştı.
21 Kasım 2024 günü Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana gelen kaza polis tutanaklarına şerit ihlali ve hatalı sollama şeklinde geçti.
Ataşehir Belediyesi'nin kiralık araç filosunda olduğu iddia edilen CHP'li Berk Tütüncü idaresindeki 34 HTA 165 plakalı araç, Hacı Resul Düzgün yönetimindeki 34 MGZ 782 plakalı motosiklete çarptı. Kendi istikametinde seyir halinde olan Hacı Resul Düzgün, Berk Tütüncü'nün yaptığı hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet de devrilirken, Düzgün ağır şekilde yaralandı.
Berk Tütüncü, kazanın ardından gencin savrulduğunu görmesine rağmen aracından inmeden olay yerini hızla terk etti. Kaza yerinde bilincini kaybeden Düzgün'e, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
OLAYDAN 4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Tütüncü'nün ikamet adresini tespit ederek buraya gitti. Ancak adresinde bulunamayan Tütüncü'nün, olayın ardından izini kaybettirdiği belirlendi.
Kazanın ardından kendisinden haber alınamayan Tütüncü, dört gün boyunca yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Tütüncü, 25 Kasım günü Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi. Polisteki ifadesinde, kazadan önce trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartıştığını beyan eden Tütüncü, çarpıp kaçtığı Hacı Resul Düzgün'ün de bu motosikletli sürücülerden biri olduğunu düşündüğü için olay yerinden kaçtığını itiraf etti.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: KİMSE BANA ULAŞMADIĞI CİDDİ BİR KAZA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanağına göre Berk Tütüncü polise polise verdiği beyanda şunları kaydetti:
"21.11.2024 günü, tahminen saat 00.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi–Çamlıca Caddesi üzerinde, Ferah Mahallesi istikameti yönünde bahsi geçen araçla seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir motosiklet benim şeridime girerek aracımın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Birkaç gün önce bir motosikletliyle yaşadığım tartışma nedeniyle duyduğum endişe sebebiyle, bu motosikletli şahsın tartıştığım kişilerden biri olabileceğini düşündüm. Ancak kaza sırasında motosiklet sürücüsünün ciddi bir sorunu olmadığını varsaydığım için, olay yerinden herhangi bir adli işlem yapılmaksızın ve tutanak tutulmadan ayrıldım. Daha sonra bahsi geçen aracı ikametim olan Mehmet Akif Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde bırakarak oradan ayrıldım. İkametime gittiğim sırada kız kardeşimin beni araması üzerine, olayın şokunda olmam nedeniyle kaza yerini ve saatini kendisine bildirerek, her ihtimale karşı 112 ekiplerine haber vermesini istedim. Olay sırasında araçta yalnızdım. Olaydan sonra, motosiklet sürücüsüyle ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle şahsın durumu ve olayın seyri hakkında bilgi sahibi oldum. Bunun üzerine bugün, yani 25.11.2024 tarihinde, konuyla ilgili beyan vermek amacıyla merkezinize geldim. Bu kazanın oluşumunda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Kazada herhangi bir yaralanmam olmadığından dolayı doktor raporu almadım."
Tütüncü ayrıca kaza esnasında alkollü olmadığını savunarak, "Daha önce hiç alkol kullanmadım." ifadelerini kullandı.
10 YILLIK ARKADAŞI AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU: SARHOŞ OLDUĞU İÇİN SAKLANDI
Kazanın ardından ortaya atılan yeni iddialar, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte oldu. CHP'den "Artık hırsızların içinde durmak istemiyorum" sözleriyle istifa ederek parti kimliğini yakan eski CHP Üsküdar üyesi Abdülkadir Birinci, gündemi sarsacak iddialarda bulundu.
eski CHP Üsküdar üyesi Abdülkadir Birinci'ye ulaşan Ahaber.com.tr kazaya ve iddialara ilişkin ve sorular yöneltti.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün 10 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Birinci, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Berk Tütüncü benim 10 yıllık arkadaşımdı, zaman zaman ortak işler de yaptık. Bir gün kaza yaptığını duyunca karakola gittim ve ne olduğunu sordum. Kendisi bana her şeyi anlattı. Kurumdan aldığı araçla sarhoş bir şekilde evine dönerken, tek şeritli yolda hızlı ilerlediği sırada karşıdan gelen bir motosiklet sürücüsüne çarpmış. Sarhoş olduğu için olay yerinden kaçmak istemiş. Eve giderse yakalanacağını bildiği için parti içinden bir meclis üyesinin evinde saklanmış. Olaylar yatıştıktan sonra ortaya çıkıp polise giderek ifade verdi. Bize ise çarptığı kişinin ufak bir yara aldığını söyledi. Biz de bu nedenle yanında durduk."
"BİZE UFAK KAZA DEDİ MEĞER ÇOCUĞUN HAYATINI KARARTMIŞ"
Ancak daha sonra gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Birinci, "Zamanla 10 yıllık arkadaşımın anlattıklarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Resul Düzgün'ün bizim mahallede yaşadığını öğrendim. Bana ulaştı, adresini paylaştı ve yanına gittim. Arabamdan inerken Resul'ün ayağını gördüm ve tüm gerçeği o an anladım. Bize 'ufak bir kaza' denilen olayda, 21 yaşındaki bir gencin hayatı karartılmıştı" dedi.
Birinci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Berk benim 10 yıllık arkadaşımdı, kulüp yönetiminde yardımcım olmuştu. Bu kadar geçmişimize rağmen kendisini tanıyamamışım. Bir gencin hayatını karartan bu kişi, kazanın yaşandığı dönemde Ataşehir Belediyesi'nde bankamatik memuruydu. Altında belediyenin kiralık araç filosuna ait bir araç vardı ve sarhoştu. Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Daha 21 yaşında, hayatının başında olan bir gencin canına kast eden birinin yeniden yargılanması gerekiyor."
Birinci ayrıca, Berk Tütüncü'nün Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ile yakın ilişkileri olduğunu ve söz konusu aracın tahsisinin de Deniz Kutlu tarafından yapıldığını iddia etti.
"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAPARAK GÜLÜP EĞLENİYOR! BU NASIL VİCDAN?"
Öte yandan iddiaların odağındaki Berk Tütüncü'nün kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamasına ve katıldığı programlardaki tavırlarına tepki gösteren Birinci, şu ifadeleri kullandı:
"Bu olay gündeme çıkmışken hiçbir açıklama yapmayarak katıldığı programlarda gülüp eğleniyor. Böyle bir rezillik olmaz. Adam hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu nasıl bir vicdan? Sinem Dedetaş delegeleri satın aldı, mahalle başkanlarının ve delegelerin sevgililerini işe aldı ve Berk Tütüncü'yü ilçe başkanı yaptı. Bunu belediye başkanı yaptı."
ALKOL TESTİNİ YAPMAMAK İÇİN Mİ SAKLANDI?
Bu açıklamaların ardından, 21 Kasım'da meydana gelen kazadan dört gün sonra, 25 Kasım'da polise giderek ifade veren Tütüncü'nün alkollü olduğu gerçeğini gizleyip gizlemediği sorusu gündeme geldi.
Bu gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık sıfatıyla ifade veren Berk Tütüncü, savunmasında dikkat çeken beyanlarda bulundu.
TÜTÜNCÜ KURUM ARACIYLA EVİNE GERİ DÖNDÜĞÜNÜ BEYAN ETTİ
Ahaber.com.tr, Berk Tütüncü'nün mahkemeye sunduğu ifadeye ulaştı. Tütüncü'nün, kuruma ait araçla evine gittiği yönündeki iddianın, kendi beyanlarıyla örtüştüğü görüldü. Tütüncü, ifadesinde evine kurum aracıyla döndüğünü kabul etti.
"İHLAL YAPMADIM" SAVUNMASI POLİS TUTANAĞINDA ÇÜRÜTÜLDÜ
Savunmasında kazayı kabul eden Berk Tütüncü, olay yerini terk etmesini meşrulaştırmaya çalışarak kazanın ardından kendisine kimsenin ulaşmamasını gerekçe gösterdi ve bu nedenle olayda ciddi bir durum olmadığını varsaydığını ileri sürdü.
Ancak bu savunma, polis tutanaklarıyla çürütüldü. Dosyaya giren kaza krokisi ile olay yeri tespit raporları, kazanın açıkça şerit ihlali sonucu meydana geldiğini ortaya koydu. Resmî kayıtlara geçen bu tespitler, Tütüncü'nün beyanlarının gerçeklerle örtüşmediğini net bir şekilde gösterdi.
Mahkeme, yargılama sonunda Berk Tütüncü'ye 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.
MAHKEME ÖNCESİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Öte yandan, mahkeme kararından bir gün önce CHP Üsküdar'da yapılan ilçe başkanlığı kongresinde Berk Tütüncü'nün aday olduğu ve 252 oy alarak ilçe başkanı seçildiği ortaya çıktı.
Bu gelişmelerin ardından, 9 ay boyunca geçirdiği 8 kritik ameliyatla hayata tutunma mücadelesi veren Hacı Resul Düzgün, yaşananlara daha fazla sessiz kalamadı.
AYLARCA SUSTU GERÇEĞİ İLK KEZ AHABER.COM.TR'YE ANLATTI
Tüm bu süreci adalet arayışı içinde takip eden Düzgün, sosyal medyada paylaştığı videonun ardından yaşadıklarını sadece ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki'ye anlattı.
Hayatının bir anda altüst olduğunu belirten Düzgün, yaşadığı adaletsizliğe ve gördüğü muameleye isyan etti. Yatağa bağımlı geçirdiği aylar boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren Düzgün, "Ben yaşam mücadelesi verirken, Berk Tütüncü'ye adeta ödül verilerek ilçe başkanlığı görevine getirildi." diyerek açıklamalarda bulundu.
"BU BİR KAZA DEĞİLDİ CANIMA KAST ETTİ"
Kaza anını anlatan Hacı Resul Düzgün, "21 Kasım 2024 günü başıma trafik kazası demek isterdim ama bu bir trafik kazası değil, canıma kast edilen bir olaydı. Çevresindeki yakın isimler tarafından alkollü olduğu belirtilen mevcut CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, istikametimde ilerlediğim tek şeritli yolda sollama yaparken benim şeridime girerek bana çarptı. Bana yardım etmesi gerekirken beni ölüme terk etti." ifadelerini kullandı.
Kazadan sonra 9 ay boyunca yatağa bağımlı kaldığını ve yaşadığı kaza sonucu ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Düzgün, "Kazadan sonra toplam 8 ameliyat oldum. Ben her zaman moralimi bozmamaya, iyi düşünmeye çalışıyorum. Ancak bu şahsın dışarıda mutlu bir şekilde gezdiğini, millete kendini iyi göstermeye çalıştığını gördükçe psikolojim bozuluyor. Kendi kendime diyorum ki; bu milleti nasıl bu kadar saf yerine koyabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar milletle oynayabiliyorsunuz? Bir vatandaşa çarpıp kaçıyor ve onu ölüme terk ediyorsun. Sonrasında çıkıp 29 Ekim'de yürüyüş yapıyorum diye paylaşımlar yapıyorsun, futbol oynuyorum diye paylaşımlar yapıyorsun. Peki ben nasıl futbol oynayacağım, nasıl yürüyeceğim, nasıl koşacağım, nasıl evleneceğim, nasıl bir işe girip çalışacağım?" şeklinde konuştu.
"HAYATIM KARARDI GELECEĞİM YOK"
Başvuru yaptığı iş başvurularında her defasında olumsuz yanıt aldığını vurgulayan Düzgün, "Her gittiğim her iş yerinde bacağımı gördükten sonra kimse beni işe almak istemiyor. Çünkü bir işlerine yaramam, yarım adam olarak kaldım. Bir gelirim yok. Bir evlenme hayalim vardı, artık o da olmayacak. Evlenemeyeceğim. Yani benim hayatım karardı, yarım kaldım." ifadelerini aktardı.
Kendisine çarparak kendisini ölüme terk eden Berk Tütüncü hakkında verilen mahkeme kararının adil olmadığını vurgulayan Resul Düzgün, "Tütüncü denen zalimin cezasını millet görsün istiyorum. Çünkü benim arkamda kimse yok. Sırtımı yaslayabileceğim abilerim, ablalarım ya da yüksek konumlarda tanıdığım kimse yok. Olayın üstü kapatılacak ve trafik kazası olarak geçiştirilecekti. Ben yaşıyorum ama yine de bu olay trafik kazası olarak kapatıldı. Oysa bu bir trafik kazası değil. Sollama yapılmaması gereken bir yerde, alkollü şekilde sollama yaparken bana çarptı, sol bacağımı kopardı ve kaçtı. Bu normal şartlarda trafik kazası değildir, bu cana kasttır." dedi.
"BENİM ÇEKTİĞİM ACILARIN BİR GÜNÜNÜ BİLE YAŞAMADI"
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün yalnızca 1 gün gözaltında tutulduğunu vurgulayan Düzgün, "Berk Tütüncü bir gün bile benim çektiğim acıların bedelini ödemedi. Ben devlet yetkililerinden şunu bekliyorum: Bu adamın soruşturulmasını ve davamızın yeniden açılmasını istiyorum. Mahkeme davayı kapattı. 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin lira para cezasıyla dosya kapandı. Bir insanın hayatı 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin lira olmamalı." çağrısında bulundu.
Uzun süre ayakta kalamadığını belirten Düzgün, "Normal insanların ayağında dört tane damar var, bende bir tane damar kaldı. Damarlarımı ve etimi komple kazıdılar. Ayakta duramıyorum, direkt şişiyor. Bacağımdan alınan parça da şişiyor. Dizimin üstünden parça aldılar. Buna rağmen Berk Tütüncü'ye ödül verir gibi CHP ilçe başkanı yapmaları bana çok dokunuyor." ifadelerini aktardı.
"ÖLDÜĞÜMÜ SANDIĞI İÇİN KORKUP KAÇMIŞ"
Kazadan bir süre sonra Tütüncü'nün amcası ve bir akrabasının evine geldiğini söyleyen Hacı Resul Düzgün, "Bana çeşitli vaatlerde bulundular, para teklif ettiler. Kabul etmedim. Sonrasında bana, 'Belki sana çarpınca öldüğünü sandı, korktu ve kaçtı. Onun da küçük çocuğu var' dediler. Ben hastaneye yatmadan önce 70 kiloydum, hastaneden çıktığımda 45 kiloydum. Ölebilirdim. Keşke ölseydim de başıma gelip bir şey oldu mu diye bakmaya gelseydi. Bana bu bile yeterdi. O zaman belki hakkımı helal ederdim. Ama Berk Tütüncü benim hayatıma kast ederek beni ölümle baş başa bıraktı." şeklinde konuştu.
"BANA BUNLARI YAŞATAN CEZASINI ÇEKSİN"
Belediyenin aracıyla bir vatandaşın hayatına kast edilmesine rağmen Berk Tütüncü'ye ödül verir gibi ilçe başkanlığı görevi verildiğini söyleyen Düzgün, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Benim gençliğimi, hayatımı hiç düşünmediler. Psikolojik olarak iyi değilim, psikolojim tamamen altüst oldu. Geleceğimi düşünemez hale geldim. Kendi doktorum bile bana 'Senin yaşlı halini düşünemiyorum' dedi. Bacağımın üstünde et yok. Dokunduğumda doğrudan kemiğe dokunuyorum. Ayağımın üstünde kocaman bir çıkıntı var ama bu şişlik değil, kemik. Görüntü olarak da beni çok etkiliyor. Otobüste otururken pantolonum biraz yukarı çekildiğinde insanlar bana iğrenir gibi bakıyor. Ben bunları yaşamayı hak etmedim. Bana bunları yaşatanın cezasını çekmesini istiyorum."
Öte yandan iddiaların odağındaki CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, sosyal medya hesabını kısıtlamaya aldığı ve yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındığı görüldü. Tütüncü'nün katıldığı programlarda sergilediği rahat ve neşeli tavırlar ise kamuoyunda tepki çekti.
