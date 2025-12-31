31 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri 2025'in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

2025'in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

2025'e veda edilirken piyasaların nabzı A Haber ekranlarında tutuldu. Ajans Bugün programında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'in en çok kazandıran yatırım aracının gümüş olduğunu açıkladı. Memiş, 2026 yılı için gram altında 8 bin lira seviyesinin sürpriz olmayacağını belirtirken, yatırımcılara 'Fiyata değil, miktara odaklanın' uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:02
2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

2025'İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLDU: YÜZDE 200 GETİRİ!

2025 yılının değerli metaller için oldukça verimli geçtiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın kazananlarını A Haber canlı yayınında özetledi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

"Değerli metaller için 2025 yılı iyi bir yıl oldu. Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır tarafında yatırımcılar kazandı. Enflasyonist ortamlarda, savaşın ve belirsizliğin olduğu dönemlerde değerli metaller yine güvenli liman olma özelliğini korudu. Bu yılın şampiyonu gümüş oldu. Gümüşün gram fiyatı %200, ons fiyatı ise %156 civarında bir kazanç sağladı. Gram altın %110, ons altın ise %77 getiriyle yatırımcısını korumuş oldu."

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

GÜMÜŞTE "KÖPÜK" UYARISI: 70 DOLARIN ALTINA SARKABİLİR

Son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan sert hareketleri değerlendiren Memiş, yatırımcıyı teknik düzeltmelere karşı uyardı.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

"Gümüş yatırımcısını son iki haftadır uyarıyoruz. Yaşanan agresif yükselişler biraz köpük fiyatlamaları beraberinde getirdi. Ons gümüş 80 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı ama şu an 71-72 dolar aralığında dengelenmeye çalışıyor. Ben bu düşüşlerin devamını bekliyorum. Teknik olarak 65-67 dolar seviyeleri görülebilir. Gümüşü şu an çok pahalı buluyoruz, altın ise gümüşe kıyasla daha ucuz kaldı. Bu yüzden nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıya 'Altın-Gümüş Rasyosu' üzerinden gümüşlerini altına takas etmelerini öneriyoruz."

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

2026 BEKLENTİSİ: "GRAM ALTINDA 8 BİN LİRA SÜRPRİZ OLMAZ"

Yeni yılda piyasaları nelerin beklediğine dair öngörülerini paylaşan İslam Memiş, gram altın ve ons tarafında çarpıcı hedefler verdi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

"2026 yılında altın ve gümüş tarafında 2025'teki gibi agresif dalgalanmalar beklemiyorum ancak yükseliş trendi devam edecektir. Ons altın tarafında kısa vadede 4.300 doların altına sarkmalar olsa da yılın ilk yarısında 4.800 - 4.880 dolar seviyeleri masada kalmaya devam edecek. Gram altın tarafında ise 8 bin lira hedefimiz güncelliğini koruyor. Tabii burada bir parantez açmak lazım; 2026 yılında öngörülemeyen bir savaş riski veya küresel bir kriz yaşanırsa, dolar/TL kurunun da etkisiyle 5 haneli rakamları bile konuşabiliriz. Yatırımcılar özellikle yılın ilk yarısındaki yükselişleri iyi değerlendirmeli."

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

YATIRIMCIYA ALTIN DEĞERİNDE 5 KRİTİK KURAL

Programda küçük yatırımcıya "finansal okuryazarlık" dersi veren İslam Memiş, birikimlerini korumak isteyenler için yol haritasını çizdi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

Piyasalardaki sert hareketlerin artık kanıksanması gerektiğini belirten İslam Memiş, yatırımcıları her şeyden önce sakin kalmaya davet ederek, "Piyasalar artık 200-250 dolarlık günlük dalgalanmalara alıştı. Bu yüzden panik yapmamak şart" ifadelerini kullandı. Küçük yatırımcıların en sık düştüğü hatalardan birinin sürekli işlem yaparak piyasayı yakalamaya çalışmak olduğunu vurgulayan uzman isim, bu konuda da net bir uyarıda bulunarak, "Kesinlikle birikimleriniz üzerinden 'al-sat' yapmayın" dedi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

Finansal piyasaların en riskli kulvarlarından biri olan kaldıraçlı işlemlerin tehlikesine dikkat çeken Memiş, birikimlerini korumak isteyenlerin bu yöntemden mutlaka kaçınması gerektiğini belirterek, "Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun" çağrısını yineledi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

Yatırım başarısının anahtarının fiyattan ziyade miktar artışında olduğunu savunan analist, ekrandaki anlık rakamlara takılıp kalmamak gerektiğini ifade ederek, "Fiyata değil, miktara odaklanın; ne kadar çok gram biriktirirseniz o kadar kazanırsınız" dedi.

2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

Güven unsurunun yatırımın temeli olduğunu hatırlatan Memiş, birikimlerin muhafazası konusunda yaşanabilecek suiistimallere karşı, "Birikimlerinizi başkasına, bir tüccara emanet etmeyin; sabah kalktığınızda buhar olabilir" uyarısında bulundu. Son olarak nakit yönetimi ve borçlanma konusuna da değinen uzman isim, acil durumlarda yüksek faiz yükü altına girmek yerine alternatif takas yöntemlerinin kullanılmasını tavsiye ederek, "Nakit ihtiyacınız olduğunda koşa koşa bankaya kredi çekmeye gitmeyin, elinizdeki varlıkları doğru takas modelleriyle değerlendirin" sözleriyle yatırımcılara kritik bir yol haritası çizdi.