31 Aralık 2025, Çarşamba
2025'in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL
2025'e veda edilirken piyasaların nabzı A Haber ekranlarında tutuldu. Ajans Bugün programında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'in en çok kazandıran yatırım aracının gümüş olduğunu açıkladı. Memiş, 2026 yılı için gram altında 8 bin lira seviyesinin sürpriz olmayacağını belirtirken, yatırımcılara 'Fiyata değil, miktara odaklanın' uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:02