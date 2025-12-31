2025’in en çok kazandıranı ne oldu? İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Gram altında hedef 8 bin TL

"2026 yılında altın ve gümüş tarafında 2025'teki gibi agresif dalgalanmalar beklemiyorum ancak yükseliş trendi devam edecektir. Ons altın tarafında kısa vadede 4.300 doların altına sarkmalar olsa da yılın ilk yarısında 4.800 - 4.880 dolar seviyeleri masada kalmaya devam edecek. Gram altın tarafında ise 8 bin lira hedefimiz güncelliğini koruyor. Tabii burada bir parantez açmak lazım; 2026 yılında öngörülemeyen bir savaş riski veya küresel bir kriz yaşanırsa, dolar/TL kurunun da etkisiyle 5 haneli rakamları bile konuşabiliriz. Yatırımcılar özellikle yılın ilk yarısındaki yükselişleri iyi değerlendirmeli."