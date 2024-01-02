Galatasaray'da orta saha krizi için kesin çözüm! İki isim birden listede! Biri PSG'den biri Arsenal'den...
Ndombele transferi sonrası orta sahada aradığını bulamayan Galatasaray bölgeye yeni takviye planlarken gündeme iki yeni yıldız geldi. PSG ve Arsenal ile temasa geçilirken sarı kırmızılıların maddi şartlara göre bölgeye 2 transfer yapması da muhtemel. İşte Galatasaray yönetiminin istediği iki transfer...
Galatasaray'ın devre arasında verim alamadığı orta saha oyuncularından Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanırken bölgeye yeni transfer yapılacak. Orta saha transferi yapmasına kesin gözle bakılan sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim yer alıyor.
PSG'DEN ÖNERİ: SANCHES
Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, Paris Saint-Germain'den Renato Sanches önerisi geldi. Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusu, o dönem kiralık olarak Roma'nın yolunu tutmuştu.
YOLLAR AYRILACAK
İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. PSG, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.
SAĞLIK RAPORU KRİTİK
Fransız ekibi ile iyi ilişkileri olan Cimbom'un bu transfer için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Transfer şartlarının yanı sıra sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahanın sağlık raporlarını da detaylı bir şekilde incelediği belirtildi.
JORGINHO DA GÜNDEMDE
ilk etapta tam olarak teknik patron Okan Buruk'un tarif ettiği oyuncu tipleri üzerinde duruluyor. Bu isimlerin başında ise İtalyan yıldız Jorginho geliyor.
DÜZENLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR
Milli Takım'da düzenli forma giymesine rağmen Arsenal'deki yerini kaybeden tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Jorginho ise EURO 2024'teki yerini garantilemek amacıyla, sözleşmesinin bitimini beklemeden, düzenli oynayabileceği, aynı zamanda rekabetçi bir takıma imza atmak istiyor.
TORREIRA'NIN YANINA DİNAMO
32 yaşındaki futbolcu, Buruk'un yönetime ilettiği; oyun zekası yüksek, istikrarlı ve savunması iyi olduğu kadar hücumu da yönetebilen orta saha profiline tam olarak uyuyor.
Okan Buruk, Lucas Torreira ile Jorginho merkezini kullanarak orta sahadaki direnci artırıp hücum hattını rahatlatmanın hesapları içinde. Yönetim de vakit kaybetmeden Jorginho'nun bonservisini Galatasaray'a kazandırmak üzere Arsenal'le bir görüşme yapacak. Kulüp yetkililerinin bu hafta içerisinde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor.
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