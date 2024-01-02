Galatasaray’da orta saha krizi için kesin çözüm! İki isim birden listede! Biri PSG’den biri Arsenal’den...

TORREIRA'NIN YANINA DİNAMO

32 yaşındaki futbolcu, Buruk'un yönetime ilettiği; oyun zekası yüksek, istikrarlı ve savunması iyi olduğu kadar hücumu da yönetebilen orta saha profiline tam olarak uyuyor.

Okan Buruk, Lucas Torreira ile Jorginho merkezini kullanarak orta sahadaki direnci artırıp hücum hattını rahatlatmanın hesapları içinde. Yönetim de vakit kaybetmeden Jorginho'nun bonservisini Galatasaray'a kazandırmak üzere Arsenal'le bir görüşme yapacak. Kulüp yetkililerinin bu hafta içerisinde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor.