Buruk'tan kadroda sürpriz tercih! Galatasaray - Manchester United maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz devi Manchester United karşısında RAMS Park Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Jose Maria Sanchez'in yöneteceği kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk'un sahaya süreceği muhtemel 11 şekillendi. İşte Galatasaray'ın Manchester United maçındaki muhtemel ilk 11'i...
Galatasaray Manchester United rövanş maçı için nefesler tutuldu.
Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.
MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK!
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.
GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ
Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
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