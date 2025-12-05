Trafik magandası yakalandı! Kadın sürücüye saldırdı: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ataşehir'de tartıştığı kadın sürücüye saldıran T.T.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" notu ile yaptığı paylaşımda, İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

"NEDİR BU ZORBACA HAREKETLER?"

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" ifadelerine yer verdi.

"ŞEHİR EŞKIYASI GİBİ DAVRANANLARI BİLDİRİN"

Yeni Trafik Kanunu teklifi hakkında bilgi veren Yerlikaya, "İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin Türk lirası idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerini kullandı.