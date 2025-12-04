Maltepe’de sıra sıra çöp dağları! Bölge halkından CHP’li belediyeye büyük isyan

Maltepe'de belediye iştirakine bağlı işçiler iddiaya göre maaşlarının geç ödenmesi ve mesailerinin eksik yatırılması nedeniyle çalışmıyor. Sokaklarda çöplerin birikmesi sonucu oluşan yoğun koku nedeniyle bölgede yaşayanlar tepki gösterdi. Ahaber.com.tr, günlerdir toplanmayan ve çöpten geçilmeyen Maltepe sokaklarını gezdi ve ilçenin içler acısı halini görüntüledi.

Maltepe Belediyesi ile yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. 4 gündür toplanmayan çöpler sebebiyle ilçe genelinde çöp yığınları oluştu.

Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle iş bıraktı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kötü kokuya neden oluyor.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI VE KESKİN KOKU

Eylemin başlamasının üzerinden dört gün geçmesiyle birlikte, ilçe genelindeki çöp konteynerleri doldu, sokak ve kaldırımlarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler, özellikle sıcak saatlerde ağır bir kokuya neden olurken, sivrisinek ve haşere artışı da bölge halkını rahatsız etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: "SÜREÇ KARŞILIKLI ANLAYIŞLA ÇÖZÜLMELİ"

Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır. Önceliğimiz ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.

'MAAŞ ÖDEMELERİ 10 GÜN İLERİ ATILIYOR; MESAİLER EKSİK YATIRILIYOR'

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, "Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediye tarafından yapılan açıklamada 'Biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok' deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25'inci gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir.Biz işçiler belediye yönetimiyle 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler" cümlelerine yer verildi.