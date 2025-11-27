27 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe evinde takıldı! Kanarya Ferencvaros ile berabere kaldı

Fenerbahçe evinde takıldı! Kanarya Ferencvaros ile berabere kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.11.2025 08:58 Güncelleme: 27.11.2025 23:16
Fenerbahçe evinde takıldı! Kanarya Ferencvaros ile berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen yıldız oyuncu Anderson Talisca’nın golüyle skoru 1-1’e taşıdı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte mücadelede öne çıkan gelişmeler…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros, Chobani Stadı'nda karşılaştı (AA)UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros, Chobani Stadı'nda karşılaştı (AA)

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetti.

Maçın 66. dakikasında Ferencvaros, Barnabás Varga'nın golüyle öne geçti. Ancak sarı-lacivertliler, 3 dakika sonra Anderson Talisca'nın kaydettiği golle skoru eşitledi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Domenico Tedesco ve öğrencileri puanını 8'e yükseltirken derbi öncesinde beklediği coşkuyu yakalayamadı.

Sarı lacivertliler kalan üç maçında sırayla Brann (D), Aston Villa ve FCSB (D) ile kozlarını paylaşacak.

Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Youssef En-Nesyri (19) ile Ferencvaros oyuncusu Toon Raemaekers (28) mücadele etti (AA) Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Youssef En-Nesyri (19) ile Ferencvaros oyuncusu Toon Raemaekers (28) mücadele etti (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

17. dakikada Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Marco Asensio'nun pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Archie Brown'un son çizgiye inip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Marco Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Cebrails Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topu alan Barnabas Varga ilerleyip içeri çevirdi. Ön direkte bulunan Bamidele Yusuf'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defansın arkasına sarkan Bamidele Yusuf'un ceza sahası içinde plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) ile Ferencvaros oyuncusu Naby Keita (solda) mücadele etti (AA) Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) ile Ferencvaros oyuncusu Naby Keita (solda) mücadele etti (AA)

(İKİNCİ YARI)

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

