Fenerbahçe evinde takıldı! Kanarya Ferencvaros ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros, Chobani Stadı'nda karşılaştı (AA)

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetti.

Maçın 66. dakikasında Ferencvaros, Barnabás Varga'nın golüyle öne geçti. Ancak sarı-lacivertliler, 3 dakika sonra Anderson Talisca'nın kaydettiği golle skoru eşitledi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Domenico Tedesco ve öğrencileri puanını 8'e yükseltirken derbi öncesinde beklediği coşkuyu yakalayamadı.

Sarı lacivertliler kalan üç maçında sırayla Brann (D), Aston Villa ve FCSB (D) ile kozlarını paylaşacak.