Fenerbahçe'den nefes kesen geri dönüş! Kanarya deplasmanda hata yapmadı
Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda sergilediği etkileyici oyunla maçı 5-2 kazanarak Galatasaray derbisi öncesi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.
Mücadelenin ilk 15 dakikasında kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, devreye 2-0 geride girdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.
Kanarya, attığı 5 golle hem tarihi bir geri dönüşe imza attı hem de ezeli rakibi Galatasaray'la oynayacağı dev derbi öncesinde moral depoladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi'nin ceza sahasına pasında Ali Sowe'un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
24. dakikada Nene'nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred'in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
(İKİNCİ YARI)
DETAYLAR BİRAZDAN...
ÇAYKUR RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligin 12. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Fenerbahçe maçında da sahaya sürdü.
Rize ekibi maça, Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe 11'i ile çıktı. Ev sahibi takımda Halil Dervişoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
SAADETTİN SARAN OKUL ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentte bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere hediyeler verilen programlarda Saran'a yoğun ilgi gösterildi. Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyareti sırasında Saran'a, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından Güneysuspor forması hediye edildi.
