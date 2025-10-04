Fenerbahçe kafilesi Samsun’a geldi
Süper Lig'in 8’inci haftasında yarın Samsunspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Samsun’a geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle karşıladı.
Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı.
Futbolcular, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuğu olacak.
