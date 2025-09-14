Kadıköy’de fırtınaya geçit yok! Fenerbahçe yeni hocasıyla galibiyetle başladı

Fotoğraf (AA)



'NEFRET YOK, FUTBOL VAR' MESAJI

Futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde 'Nefret yok, futbol var' yazılı tişörtlerle çıktı. Seremoniye futbolcular ve hakemler de bu mesajın yer aldığı pankartla sahaya geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ise iki takımın futbolcuları, 1 dakika hareketsiz kalarak farkındalık oluşturdu.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.