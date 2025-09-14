Kadıköy'de fırtınaya geçit yok! Fenerbahçe yeni hocasıyla galibiyetle başladı
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 5. haftasında Chobani Stadı’nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi hakem Ozan Ergün yönetti. Sarı-lacivertliler, Faslı yıldız oyuncusu En-Nesyri ile bulduğu tek golle derbiyi kazandı. Öte yandan İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına galibiyetle başladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.
MAÇTAN NOTLAR
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, kapanan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor, 19. dakikada Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca Fenerbahçe baskısını daha da artırdı. Söz konusu baskı karşısında savunmada iyi direnç gösteren konuk ekip, net pozisyon vermedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında topun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, fazla pozisyon bulamadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Onuachu'nun golüyle konuk ekip öne geçerken hakem Ozan Ergün, orta noktayı işaret etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye giden Ergün, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
EN-NESYRİ 3. GOLÜNE ULAŞTI
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 3. golünü kaydetti. Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı. Trabzonspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden En-Nesyri, ligde üst üste 2 hafta gol atarken, gol sayısını 3'e taşıdı.
OKAY YOKUŞLU VAR'DAN ATILDI
Trabzonsporlu oyuncu Okay Yokuşlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahalede bulunan Okay, maçın hakeminden sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Ozan Ergün, Okay'a 19. dakikada kırmızı kart gösterdi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç öncesi tüm koltuklara Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayrakları dağıtıldı. Seremoni öncesi taraftarlar bayrakları dalgalandırırken, görsel şölen oluştu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar daha sonra tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek oldular. Trabzonspor taraftarları, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda tribününde yer almadı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile oynayacağı final öncesi, dev ekranlarda 'A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar dileriz' yazısı yansıtıldı.
MERT HAKAN İLE KEREM TARAFTARI SELAMLADI
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a tribünlerden yapılan tezahürat sonrası Mert, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gitti ve ikili tribünleri selamladı. İki futbolcu geçmişte Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gerginlik yaşamıştı. İki futbolcu, Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası birliktelik mesajı vermişti.
'NEFRET YOK, FUTBOL VAR' MESAJI
Futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde 'Nefret yok, futbol var' yazılı tişörtlerle çıktı. Seremoniye futbolcular ve hakemler de bu mesajın yer aldığı pankartla sahaya geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ise iki takımın futbolcuları, 1 dakika hareketsiz kalarak farkındalık oluşturdu.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
11. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
14. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu'nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.
20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.
28. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred'in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.
38. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.
45. dakikada Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Fred'in vuruşunda kaleci Onana sağ köşeye yönelen topu son anda çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Onana'dan seken topa En-Nesyri'nin dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kale çizgisinden oyun alanına döndü.
65. dakikada Fred'in pasında sol çaprazda topla buluşan Brown'un sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.
82. dakikada Bartuğ'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak Onana'da kaldı.
87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Edin Visca'nın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ederson yakın köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Visca'nın tekrar içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
90+5 maçın hakemi mücadeleyi sonlandıran düdüğü çaldı. Fenerbahçe 1 - 0 Trabzonspor
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi. Öte yandan Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Bu sonuçla birlikte ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
- Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?
- Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte diziye katılan son isim
- Gözleri Karadeniz’de neler olacak? 3. bölüm fragmanı geldi: Heyecanlı kurtarış çok konuşulacak
- KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?
- KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
- KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...
- HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025
- Zeka testi: Ters '43' rakamı nerede? 389 kişiden 29'u başarılı oldu