Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, turnuva için kadrosunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLADIĞI LİSTE:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene"