Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere yoğun eleştiri: Sahaya girmeyi hak etmiyor

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi (AA)

AHMET ÇAKAR - BU HAKEM SAHALARA BİLE GİREMEZ

Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi.

Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı. Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı. İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi. Gelelim oyuna… Mourinho'nun Fenerbahçesi topun arkasına geçip sadece bekliyor. F.Bahçe bunu yapamaz. 300 milyon Euro'luk takım topu rakibe verip beklemek için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takım kaleye tek şut atmamak için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takımın kalecisi zaman zaman abartılı işler yapan İrfan Can'ı hak etmiyor. Maalesef tarih tekerrürden ibarettir. Geçen yıl da sezon başında Göztepe'yi yenememişlerdi. Dün de hakem ve VAR hakemlerinin kıyağına rağmen yine yenemediler.

MUSTAFA ÇULCU - DURAN'IN DİRSEĞİNE KIRMIZIYI VEREMEDİ

Her iki takımda top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları Göztepe süpürdü. En-Nesyri ve Duran beklediği pasları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı. Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler. Yine bir Mourinho klasiği gördük, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti. F.Bahçe'den hamleler geldi lakin gol gelmedi.

3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor, inen ayak çaresiz Jenderson'un ayağına basıyor. Penaltı olmaz... Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski, Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok.

42. dakikada J.Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı net kırmızı kart olmalıydı. Ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı veremedi, sarı ile geçiştirdi. Fenerbahçe 55'te penaltı bekledi, devam kararı doğru, oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor. Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç edildi. Hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi. Oosterwolde'nin ihracı da doğru. Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi. Yasin Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...