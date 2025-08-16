Göztepe ile Fenerbahçe yenişemedi: Gürsel Aksel’de gol yok!
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 21.30’da başlayan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince hem ilk yarı hem de ikinci yarı golsüz geçildi. Zorlu maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
İLK YARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.
23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.
37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.
İKİNCİ YARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
58. dakikada sağ kanatta Juan'ın ceza sahasına girip Brown'dan sıyrılarak penaltı noktasına gönderdiği pası Amrabat dokunarak kaleci İrfan Can'a kazandırdı.
61. dakikada hızlı hücumda Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
66. dakikada yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski'nin arka direğe gönderdiği ortada En Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
85. dakikada Oosterwolde, Emerson'u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.
90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, Miroshi'nin Cenk'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.
90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Lis çeldi gole izin vermedi.
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Rhaldney (Furkan Bayır dk. 90), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 70), Juan, Janderson (Emersonn dk. 70)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Oğuz Aydın dk. 76), Fred (Anderson Talisca dk. 70), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran (İrfan Can Kahveci dk. 76), En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 87)
Kırmızı kartlar: Juan (dk. 61), İsmail Köybaşı (dk. 66) (Göztepe), Oosterwolde (dk. 85) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Miroshi (Göztepe), En Nesyri, Jhon Duran, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket