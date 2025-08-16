Göztepe ile Fenerbahçe yenişemedi: Gürsel Aksel’de gol yok!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.