Göztepe ile Fenerbahçe yenişemedi: Gürsel Aksel’de gol yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 09:06 Güncelleme: 16.08.2025 23:44
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 21.30’da başlayan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince hem ilk yarı hem de ikinci yarı golsüz geçildi. Zorlu maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

İLK YARI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.

23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.

İKİNCİ YARI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

58. dakikada sağ kanatta Juan'ın ceza sahasına girip Brown'dan sıyrılarak penaltı noktasına gönderdiği pası Amrabat dokunarak kaleci İrfan Can'a kazandırdı.

61. dakikada hızlı hücumda Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

75. dakikada ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski'nin arka direğe gönderdiği ortada En Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Oosterwolde, Emerson'u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.

90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, Miroshi'nin Cenk'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Lis çeldi gole izin vermedi.

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Rhaldney (Furkan Bayır dk. 90), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 70), Juan, Janderson (Emersonn dk. 70)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Oğuz Aydın dk. 76), Fred (Anderson Talisca dk. 70), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran (İrfan Can Kahveci dk. 76), En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 87)

Kırmızı kartlar: Juan (dk. 61), İsmail Köybaşı (dk. 66) (Göztepe), Oosterwolde (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Miroshi (Göztepe), En Nesyri, Jhon Duran, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

