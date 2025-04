Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız zor gözüküyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Üzücü bir akşam olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Bizim için çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçe ve taraftarımız için çok üzücü bir akşamdı. Bu akşam kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar ve bununla ilgili hem şahsım hem yönetim olarak tüm sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa biz buna dahiliz. Şahsım olarak sorumluluğu alıyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Fenerbahçe taraftarından özür dileyen Ilıcalı, "Teknik kadromuz ve yönetimimizle biz bir aileyiz ve aile olarak bu puan kaybıyla alakalı taraftarımızdan özür dileriz. Taraftarımız bilsinler biz gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Olmayınca olmuyor çok fırsat kaçırdık. Futbol bu maçta berabere bitebiliyor. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcıydı. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduk. Ciddi emek verdik. Kadromuzun gücü ve teknik direktörümüzün gücü olsun her şeyi yaptık. Her şeyi yapmamıza rağmen de futbol bu her şey sahada belli oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza tepkilerinde saygı duyuyoruz. Kendi yorumları ve kendi açılarından haklılar. 6 hafta var, şansımız zor gözüküyor ancak mücadelemiz devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.