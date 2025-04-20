Fenerbahçe Kadıköy'de uzatmalarda yıkıldı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan mücadelede 3-3 berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.
53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.
64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
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