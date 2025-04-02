ZTK’da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler

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KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.