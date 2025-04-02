ZTK'da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet Türkiye Kupası'na taşınıyor. İki ezeli rakip tek maç eleme usulünde kozlarını paylaşacaklar. Kadıköy'de oynanacak maç saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlanacak. İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'un sahaya sürecekleri muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.
Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.
Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
BU SEZON DERBİ KAZANAMADI
Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.
Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.
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