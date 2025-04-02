Aslan yarı finalde! Galatasaray Fenerbahçe’yi evinde mağlup etti

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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, Bodrum FK maçında 11'de yer alan Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine ise Çağlar Söyüncü ve Fred ilk 11'de forma şansı buldu.

Galatasaray'a karşı kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Mourinho, savunmada Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'e forma verdi. Orta saha ikilisi Fred ile Sofyan Amrabat oldu. Sağ kenarda Oğuz Aydın, sol kenarda Filip Kostic'e yer veren Portekizli teknik adam, 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'yi sahaya sürdü. Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi ise Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, 3 MAÇ ARANIN ARDINDAN FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, 3 maç aranın ardından formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Rangers ile oynanan rövanş maçı ile Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında forma giyememişti. 28 yaşındaki futbolcu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.