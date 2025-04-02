Aslan yarı finalde! Galatasaray Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Derbi maçı Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Aslan yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
GALATASARAY YARI FİNAL'DE
Dev derbi maçı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Aslan yarı finale yükseldi.
OLAY HAMLE
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı.
ATV'DEN NAKLEN YAYINLANDI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlandı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yaptı.
DEV DERBİ DURDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide iki takım arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri iki takımın yedek kulübelerini ayırmak için sahaya girdi.
MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
7. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Eren Elmalı'nın pasında Torreira topuğuyla meşin yuvarlağı Sara'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
8. dakikada soldan kullanılan korner atışında Sara ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Kostic araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu.
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topta Çağlar Söyüncü'nün Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ettiği top Osimhen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelere gitti: 0-1.
14. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun gönderdiği pasa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Barış Alper Yılmaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
24. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu Kostic'den döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Kaan'ın vuruşunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın, 26. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek Kostic'in elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Osimhen geldi. Bu futbolcunun kalecinin soluna gönderdiği vuruşunda top, İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
43. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sara, ceza sahası önü sağ çaprazına gelip müsait pozisyondaki Barış Alper Yılmaz'ı toplu buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden şutunda Çağlar Söyüncü son anda araya girerek topu kornere yolladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Kostic'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay'ın müdahale ettiği topu kayarak tamamlayan Szymanski fileleri havalandırdı: 1-2.
Galatasaray, mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-1 önde tamamladı.
56. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Sara'nın altıpas önünde sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
70. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topu Abdülkerim Bardakcı sektirince meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol taraftan ceza sahasına girerek çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Günay gole izin vermedi.
80. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken top, arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı. Barış'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
90+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıktığı esnada iki takımın yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Bu kargaşa sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de de Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.
90+12. dakikada Galatasaray savunmasına gelen uzun topu Dzeko kafayla aşırttı. Meşin yuvarlağı takip eden Skriniar'ın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Günay'ı geçen topu Davinson Sanchez çizgiden çıkardı.
İŞTE O GOLLER...
TIKLA İZLE GOL | FENERBAHÇE 0-1 GALATASARAY
DERBİDE DAKİKA ON GOL 1
10. dakikada Galatasaray, Osimhen ile 1-0 öne geçti.
TIKLA İZLE GOL | FENERBAHÇE 0-2 GALATASARAY
DERBİDE İKİNCİ GOL
Victor Osimhen, 27. dakikada 2. golünü attı.
TIKLA İZLE GOL | FENERBAHÇE 1-2 GALATASARAY
DERBİDE 3. GOL
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, Bodrum FK maçında 11'de yer alan Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine ise Çağlar Söyüncü ve Fred ilk 11'de forma şansı buldu.
Galatasaray'a karşı kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Mourinho, savunmada Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'e forma verdi. Orta saha ikilisi Fred ile Sofyan Amrabat oldu. Sağ kenarda Oğuz Aydın, sol kenarda Filip Kostic'e yer veren Portekizli teknik adam, 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'yi sahaya sürdü. Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi ise Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, 3 MAÇ ARANIN ARDINDAN FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, 3 maç aranın ardından formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Rangers ile oynanan rövanş maçı ile Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında forma giyememişti. 28 yaşındaki futbolcu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
FRED GERİ DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig'in 28'inci haftasında Samsunspor ile oynadığı maçın ardından arka adalesinde ağrı hisseden Fred, Galatasaray maçıyla sahalara geri döndü. Arka adalesindeki zorlanma sebebiyle ligde oynanan Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde yer aldı.
DERBİ KAPALI GİŞE
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı kapalı gişe oynandı. Fenerbahçe taraftarı, satışa çıkan biletleri günler öncesinden bitirmişti. Sarı-lacivertliler, derbi maçta tribünleri tamamen doldurarak takımına destek oldu.
VOLKAN KONAK UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde unutulmadı. Dev derbi öncesi stadyumda Volkan Konak şarkıları çaldı.
BAKAN BAK DERBİYİ YERİNDE TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupadaki Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Bakan Bak, dev derbiyi protokol tribününden takip etti.
KALE ARKASI TRİBÜNÜNDE BAYRAK ŞOV
Fenerbahçeli taraftarlar Okul Açık tribününde 'Son sözü Fenerbahçe söyleyecek' ve 'Şampiyonluk şarkılarıyla dalgalansın bayrağın burada' pankartı açtı. Ayrıca kale arkasında yer alan çok sayıda bayrak ile de görsel şölen oluşturuldu.
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