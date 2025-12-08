Dolmabahçe'de şehit polis aileleri unutulmadı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.12.2025 20:30
Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016’da o zamanki ismiyle Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş - Bursaspor müsabakasının ardından gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini Gaziantep FK mücadelesinde stadyumda ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN ANLAMLI HAREKET
Öte yandan maç öncesi gerçekleşen seronomiye de şehit polislerin çocukları çıktı.
