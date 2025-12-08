08 Aralık 2025, Pazartesi
Dolmabahçe'de şehit polis aileleri unutulmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.12.2025 20:30
Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016’da o zamanki ismiyle Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş - Bursaspor müsabakasının ardından gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini Gaziantep FK mücadelesinde stadyumda ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN ANLAMLI HAREKET

Öte yandan maç öncesi gerçekleşen seronomiye de şehit polislerin çocukları çıktı.

