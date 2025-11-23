23 Kasım 2025, Pazar
Tüpraş Stadı’nda davetsiz misafir! Martı sürprizi taraftarı şaşırttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 18:52
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Beşiktaş–Samsunspor mücadelesi öncesi sahaya giren bir martı, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın sözlerini yeniden akıllara getirdi.

Beşiktaş–Samsunspor karşılaşması öncesinde sahada görülen martı, maçın birkaç dakika geç başlamasına neden oldu.

Karşılaşma sırasında sahaya bir martı girdi (AA)Karşılaşma sırasında sahaya bir martı girdi (AA)

Yaralı olduğu değerlendirilen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istense de uçamaması nedeniyle bir süre zeminde kaldı ve karşılaşmanın ilk dakikalarında da görüntülendi.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba (AA)Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba (AA)

"SİZİ ÖZLEDİĞİM ZAMAN YANINIZA MARTI OLARAK GELECEĞİM"

Mücadelenin başında sahaya giren martı, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın unutulmaz sözlerini yeniden hatırlattı.

Seba'nın yıllar önce söylediği, "Sizi özlediğim zaman yanınıza martı olarak geleceğim" ifadesi, tribünlerde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

