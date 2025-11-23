Tüpraş Stadı’nda davetsiz misafir! Martı sürprizi taraftarı şaşırttı
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Beşiktaş–Samsunspor mücadelesi öncesi sahaya giren bir martı, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın sözlerini yeniden akıllara getirdi.
Beşiktaş–Samsunspor karşılaşması öncesinde sahada görülen martı, maçın birkaç dakika geç başlamasına neden oldu.
Yaralı olduğu değerlendirilen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istense de uçamaması nedeniyle bir süre zeminde kaldı ve karşılaşmanın ilk dakikalarında da görüntülendi.
"SİZİ ÖZLEDİĞİM ZAMAN YANINIZA MARTI OLARAK GELECEĞİM"
Mücadelenin başında sahaya giren martı, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın unutulmaz sözlerini yeniden hatırlattı.
Seba'nın yıllar önce söylediği, "Sizi özlediğim zaman yanınıza martı olarak geleceğim" ifadesi, tribünlerde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.
