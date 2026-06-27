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2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu

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2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sona yaklaşırken son 32 turuna yükselen takımlar netleşmeye devam ediyor. Grup puan durumları şekillenirken günün maç sonuçları, yarının programı ve eleme turu fikstürü de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından liderler, ikinciler ve en başarılı sekiz grup üçüncüsü adını son 32 turuna yazdıracak. Turnuvada alınan son sonuçlarla birlikte eleme tablosu şekillenmeye başlarken, güncel puan durumu, bugünün maç sonuçları, yarının programı ve eleme turu fikstürü de netleşiyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son durum...

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 1

DÜNYA KUPASI'NDA SON DURUM

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları oynanıyor. 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda grup liderleri, ikinciler ve en başarılı üçüncüler son 32 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Grup aşamasının tamamlanmasına kısa süre kala bazı ülkeler eleme turunu garantilerken, birçok grupta ise son maçlar öncesinde büyük heyecan yaşanıyor.

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 2

SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

Grup aşamasında şu ana kadar son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler şöyle:

Grup A: Meksika, Güney Afrika

Grup B: İsviçre, Kanada, Bosna Hersek

Grup C: Brezilya, Fas

Grup D: ABD, Avustralya, Paraguay

Grup E: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador

Grup F: Hollanda, Japonya, İsveç

Grup G: Belçika, Mısır

Grup H: İspanya, Yeşil Burun Adaları

Grup I: Fransa, Norveç, Senegal

Grup J: Arjantin

Grup K: Kolombiya, Portekiz

Grup L: İngiltere, Gana

Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte bu liste güncellenecek.

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 3

GÜNCEL PUAN DURUMU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları oynanırken G, H ve I gruplarında oluşan puan durumu da netleşti. İşte gruplardaki son tablo:

G GRUBU

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 4

H GRUBU

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 5

I GRUBU

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 6

Diğer gruplarda da son maçların tamamlanmasının ardından puan durumu güncellenecek.

BUGÜN OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI

Grup aşamasının son günlerinde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Uruguay 0-1 İspanya

Yeşil Burun Adaları 0-0 Suudi Arabistan

Yeni Zelanda 1-5 Belçika

Mısır 1-1 İran

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 7

YARININ MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasının tamamlanacağı günde futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor.

Yarın oynanacak maçlar:

Panama - İngiltere

Hırvatistan - Gana

Kolombiya - Portekiz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

Ürdün - Arjantin

Cezayir - Avusturya

Bu mücadelelerin ardından grup aşaması tamamlanacak ve son 32 turuna kalan tüm takımlar kesinleşecek.

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 8

GRUPLARDAN ÇIKAN TAKIMLAR NASIL BELİRLENİYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım mücadele ediyor. Yeni turnuva formatına göre 12 grubun lideri ve ikincisi doğrudan son 32 turuna yükselirken, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en başarılı 8 takım da eleme aşamasına kalıyor.

Böylece grup aşamasının tamamlanmasının ardından toplam 32 takım, tek maç eleme usulüyle oynanacak son 32 turunda şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

ELENEN TAKIMLAR

2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçların tamamlandığı gruplarda ilk elenen takımlar belli oldu. C Grubu'nda yer alan Haiti, oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrılarak son maç öncesinde üst tura çıkma şansını kaybetti. Brezilya, Fas ve İskoçya'nın puan topladığı grupta Haiti'nin son sırada kalması kesinleşti.

D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı da ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden ekiplerden biri oldu. Türkiye, son grup maçı öncesinde matematiksel olarak elendi. F Grubu'nda ise Tunus, iki maç sonunda puan alamayarak son 32 turu şansını kaybetti. Böylece şu ana kadar turnuvaya veda ettiği kesinleşen takımlar Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 9

SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

Grup aşaması tamamlandıkça son 32 turu eşleşmeleri de kesinleşiyor.

Brezilya - Japonya

Hollanda - Fas

ABD - Bosna Hersek

Güney Afrika - Kanada

Fransa - İsveç

Fildişi Sahili - Norveç

Almanya - Paraguay

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU FİKSTÜRÜ

28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak son 32 turu maçlarının programı şöyle:

28 HAZİRAN PAZAR

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 10

29 HAZİRAN PAZARTESİ

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 11

30 HAZİRAN SALI

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 12

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA

2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu - 13

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZLER SON GRUP MAÇLARINDA

Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte son 32 turuna yükselecek tüm ekipler ve eleme eşleşmeleri kesinleşecek. Turnuvadaki son gelişmeler, puan durumu, maç sonuçları ve fikstür bu haber üzerinden güncellenmeye devam edecek.

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