2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sona yaklaşırken son 32 turuna yükselen takımlar netleşmeye devam ediyor. Grup puan durumları şekillenirken günün maç sonuçları, yarının programı ve eleme turu fikstürü de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından liderler, ikinciler ve en başarılı sekiz grup üçüncüsü adını son 32 turuna yazdıracak. Turnuvada alınan son sonuçlarla birlikte eleme tablosu şekillenmeye başlarken, güncel puan durumu, bugünün maç sonuçları, yarının programı ve eleme turu fikstürü de netleşiyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son durum...
DÜNYA KUPASI'NDA SON DURUM
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları oynanıyor. 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda grup liderleri, ikinciler ve en başarılı üçüncüler son 32 turuna yükselme hakkı kazanacak.
Grup aşamasının tamamlanmasına kısa süre kala bazı ülkeler eleme turunu garantilerken, birçok grupta ise son maçlar öncesinde büyük heyecan yaşanıyor.
SON 32'YE KALAN TAKIMLAR
Grup aşamasında şu ana kadar son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler şöyle:
Grup A: Meksika, Güney Afrika
Grup B: İsviçre, Kanada, Bosna Hersek
Grup C: Brezilya, Fas
Grup D: ABD, Avustralya, Paraguay
Grup E: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador
Grup F: Hollanda, Japonya, İsveç
Grup G: Belçika, Mısır
Grup H: İspanya, Yeşil Burun Adaları
Grup I: Fransa, Norveç, Senegal
Grup J: Arjantin
Grup K: Kolombiya, Portekiz
Grup L: İngiltere, Gana
Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte bu liste güncellenecek.