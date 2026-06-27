2026 Dünya Kupası'nda son durum: Son 32'ye kalanlar ve puan durumu

Bu mücadelelerin ardından grup aşaması tamamlanacak ve son 32 turuna kalan tüm takımlar kesinleşecek.

GRUPLARDAN ÇIKAN TAKIMLAR NASIL BELİRLENİYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım mücadele ediyor. Yeni turnuva formatına göre 12 grubun lideri ve ikincisi doğrudan son 32 turuna yükselirken, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en başarılı 8 takım da eleme aşamasına kalıyor.

Böylece grup aşamasının tamamlanmasının ardından toplam 32 takım, tek maç eleme usulüyle oynanacak son 32 turunda şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

ELENEN TAKIMLAR

2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçların tamamlandığı gruplarda ilk elenen takımlar belli oldu. C Grubu'nda yer alan Haiti, oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrılarak son maç öncesinde üst tura çıkma şansını kaybetti. Brezilya, Fas ve İskoçya'nın puan topladığı grupta Haiti'nin son sırada kalması kesinleşti.

D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı da ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden ekiplerden biri oldu. Türkiye, son grup maçı öncesinde matematiksel olarak elendi. F Grubu'nda ise Tunus, iki maç sonunda puan alamayarak son 32 turu şansını kaybetti. Böylece şu ana kadar turnuvaya veda ettiği kesinleşen takımlar Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.