CANLI | Belçika-İran
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran, bugün Los Angeles'ta gruptan çıkma yolunda dev bir avantaj için karşı karşıya geliyor. İlk maçların ardından tüm takımların 1 puanda bulunduğu grupta mücadele öncesi saha dışındaki protestolar da tansiyonu yükseltirken, kazanan ekip son hafta öncesi kritik bir eşik aşacak. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2026 Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan dorukta. İlk maçlarında galibiyet sevinci yaşayamayan Belçika ve İran, Los Angeles Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Grupta Belçika, İran, Mısır ve Yeni Zelanda'nın 1'er puanı bulunurken, bu karşılaşmanın sonucu üst tura yükselme yarışında dengeleri değiştirecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Nemati, Hardani, Hajisafi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi, Taremi.
Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Saelemaekers, Lukaku.
MAÇ ÖNCESİ PROTESTO GERİLİMİ
İran Milli Takımı'nın Los Angeles'taki son antrenmanı öncesinde protestocular tesis girişinde gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında farklı bir çıkıştan ayrılan kafile, kamp oteline geçerken de protestocuların hedefi oldu. Göstericiler takımın konakladığı otelin önünde sloganlar attı.
İran ekibi, Yeni Zelanda ile oynadığı ilk karşılaşma öncesinde de benzer protestolarla karşı karşıya kalmıştı.
BELÇİKA SON ANDA KURTARMIŞTI
"Kırmızı Şeytanlar" turnuvadaki ilk maçında Mısır karşısında zor anlar yaşadı. Belçika, son bölümde bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanı kurtardı. Avrupa temsilcisi son üç Dünya Kupası maçında galibiyet elde edemedi.
İRAN DİRENİŞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
İran ise Yeni Zelanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son 8 maçında yalnızca 1 yenilgi alan İran, özellikle hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.
G Grubu'nda düğümü çözebilecek mücadelede gözler şimdi Los Angeles'ta oynanan dev karşılaşmaya çevrildi.