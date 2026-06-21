CANLI | Belçika-İran

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran, bugün Los Angeles'ta gruptan çıkma yolunda dev bir avantaj için karşı karşıya geliyor. İlk maçların ardından tüm takımların 1 puanda bulunduğu grupta mücadele öncesi saha dışındaki protestolar da tansiyonu yükseltirken, kazanan ekip son hafta öncesi kritik bir eşik aşacak. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.