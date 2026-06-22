CANLI YAYIN

Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3 - 1

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3 - 2

Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15. dakikada Finn Surman'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Mısır, grupta ilk sıraya yükseldi.

Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3 - 3

1 puanda kalan Yeni Zelanda ise son sıraya geriledi.

Gruptaki son maçlarda Mısır, İran ile; Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.

.
#Dünya Kupası
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın