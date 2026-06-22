Yeni Zelanda - Mısır maç sonucu: 1-3

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Mısır, grupta ilk sıraya yükseldi.

Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15. dakikada Finn Surman'dan geldi.

1 puanda kalan Yeni Zelanda ise son sıraya geriledi.

Gruptaki son maçlarda Mısır, İran ile; Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.