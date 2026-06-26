Senegal farklı kazandı! Irak'a 5-0'lık acı reçete

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında Senegal, Irak’ı 5-0 mağlup etti. Afrika temsilcisi turnuvaya galibiyetle veda ederken Irak grubu puansız tamamladı.

Dünya Kupası I Grubu'nda henüz puanla tanışamayan iki ekip, Senegal ve Irak, grubun son haftasında karşı karşıya geldi.

İLK YARI

1'Maç başladı. Karşılaşmada ilk düdük geldi ve mücadele başladı

13'Irak kırmızı kart gördü! Irak'ta Rebin Sulaka, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

35'Diatta auta vurdu. Senegal'de sağ kanatta topu alan Diatta'nın ortası auta gitti.

İY'İlk yarı bitti. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Senegal soyunma odasına 1-0 üstün gidiyor.

İKİNCİ YARI

46'İkinci yarı başladı. Karşılaşmada ikinci 45 dakika başladı.

56'Fark 2 oldu!Ceza sahası dışında kaptırılan topta Camara çizgiye indi. İçeriye çevrilen topa Sarr dokundu ve golü attı.

59'Fark 3'e çıktı! Ceza sahası dışında topu alan Pape Gueye muhteşem bir şut çıkararak topu doksana yolladı. Fark 3'e çıktı.

71'Fark 4!

83'Senegal 5. golü buldu! Ceza sahası dışından bir gol daha: Ndiaye, sağ çaprazdan sert bir şut çıkararak golü attı.

90'Maç bitti.Müsabakada son düdük geldi ve maç sona erdi.

İLK 11'LER

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane.

Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.