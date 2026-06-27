Mısır -İran maç sonucu: 1-1

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu son maçında Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti ve bu skor Mısır'a yaradı. Mısır turnuvada son 32'ye adını yazdırmayı başardı.

FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Seattle'da oynanan maçta Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. Mısır'ın golü 5. dakikada Mahmoud Saber'den gelirken İran, Ramin Rezaeian ile 14. dakikada eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında İran forması giyen Mehdi Taremi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İRAN'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İran'ın 90+3. dakikada Shoja Khalilzadeh ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

MISIR SON 32'YE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Mısır, puanını 5'e çıkartarak G Grubu'nu ikinci olarak noktaladı ve son 32 turuna yükseldi.

İRAN EN İYİ ÜÇÜNCÜLERİ BEKLEYECEK

İlk maçında Yeni Zelanda ile berabere kalan, ardından Belçika'yla yenişemeyen İran ise bu beraberliğin ardından grupta 3 puan toplamış oldu. Asya ekibi, üst tura kalabilmek için en iyi üçüncülerin oluşturacağı sıralamayı bekleyecek.