Yeni Zelanda - Belçika maç sonucu:1-5

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada son 32'ye çıktı.

Stadyum: BC Place



Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)



Yeni Zelanda: Crocombe, Payne (Dk. 64 Boxall), Surman, Bindon, Cacace (Dk. 79 De Vries), Bell (dk. 64 McCowatt), Stamenic, Singh (Dk. 46 Randall), Thomas (Dk. 46 Old), Henry Just, Wood



Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans (Dk. 85 Raskin), Vanaken, Doku (Dk. 56 Fernandez-Pardo), De Bruyne (Dk. 72 Onana), Trossard (Dk. 72 Saelemaekers), De Ketelaere (Dk. 85 Lukaku)



Goller: Dk. 28 ve Dk. 50 Trossard, Dk. 66 De Bruyne, Dk. 86 Lukaku, Dk. 90+4 Saelemaekers (Belçika), Dk. 84 Just (Yeni Zelanda)



Sarı kartlar: Dk. 46 Stamenic, Dk. 56 Just (Yeni Zelanda)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada G Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Belçika Vancouver'da oynanan BC Place Stadyumu'nda kozlarını paylaştılar. Mücadeleden Belçika 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Belçika adına 28. dakikada Trossard açtı. Yıldız isim, maçın 50. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 66. dakikasında takımın bir başka yıldızı Kevin De Bruyne ağları sarstı. De Bruyne'nin golüyle Belçika skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin 84. dakikasında Yeni Zelanda adına Just sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçın 86. dakikasında Belçika'dan Romelu Lukaku ağları havalandırdı. Maçın 90+4. dakikasında Belçika adına Saelemaekers karşılaşmaya son noktayı koydu.

Bu gollerle Belçika sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Belçika maçın ardından 5 puana ulaştı ve turnuvada son 32'ye adını yazdırdı.

Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı ve sonuncu sırada turnuvaya veda etti.