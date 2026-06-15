H Grubu’nda puanlar paylaşıldı! İspanya ve Yeşil Burun Adaları berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda kritik mücadele oynandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. Grupta ilk galibiyetini almak ve avantaj yakalamak isteyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak hanesine birer puan yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...