H Grubu’nda puanlar paylaşıldı! İspanya ve Yeşil Burun Adaları berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda kritik mücadele oynandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. Grupta ilk galibiyetini almak ve avantaj yakalamak isteyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak hanesine birer puan yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya, H Grubu'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmazken taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20' Cubarsi'nin uzak mesafeden çektiği şut yandan auta çıktı.
36' Pedri'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Vozinha kurtardı, pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.
39' Ferran'ın şutu üst direkten döndü, Oyarzabal'ın kafa vuruşunda ise Vozinha gole izin vermedi.
İY | İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları.
CABRAL İLK 11'DE WAGNER PINA YEDEK
Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısında çıktığı maçta Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral ilk 11'de görev yaptı. Performansıyla beğeni toplayan genç sol bek hakkında çok sayıda mesaj atıldı.
Wagner Pina ise maça yedek kulübesinde başladı.
Iğdır FK'da top koşturan Ryan Mendes de sahaya çıkan isimlerden biri oldu.
İSPANYA VE YEŞİL BURUN ADALARI'NIN MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay - İspanya (Guadalajara Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)